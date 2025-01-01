StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)

Секретное шоу с джазом и стендапом

Это яркая и уникальная программа, которая начинается с часового джазового сета в живом исполнении и продолжает вечер выступлениями трех профессиональных стендап-комиков, известных по таким проектам, как StandUp на ТНТ, Comedy Club и Comedy Баттл. Такое сочетание двух жанров — музыки и комедии — дарит зрителям незабываемые эмоции и двукратное удовольствие от вечернего времяпрепровождения.

Два концерта в одном вечере

В программе — не только музыкальная часть, но и комедийные выступления, где три секретных комика удивят зрителей свежими шутками и яркими номерами. Это идеальный способ провести вечер с разнообразными развлечениями, от джазовой музыки до острого юмора.

Размещение гостей

Мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет. Билеты имеют привязку к определенному месту или столику, а менеджер зала поможет вам комфортно разместиться в соответствии с выбранным билетом. Возможность размещения с другими гостями за одним столом делает атмосферу более дружелюбной и открытой.