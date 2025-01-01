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StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
Билеты от 890₽
Киноафиша StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)

StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)

18+
Возраст 18+
Билеты от 890₽

О концерте/спектакле

Секретное шоу с джазом и стендапом

Это яркая и уникальная программа, которая начинается с часового джазового сета в живом исполнении и продолжает вечер выступлениями трех профессиональных стендап-комиков, известных по таким проектам, как StandUp на ТНТ, Comedy Club и Comedy Баттл. Такое сочетание двух жанров — музыки и комедии — дарит зрителям незабываемые эмоции и двукратное удовольствие от вечернего времяпрепровождения.

Два концерта в одном вечере
В программе — не только музыкальная часть, но и комедийные выступления, где три секретных комика удивят зрителей свежими шутками и яркими номерами. Это идеальный способ провести вечер с разнообразными развлечениями, от джазовой музыки до острого юмора.

Размещение гостей
Мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет. Билеты имеют привязку к определенному месту или столику, а менеджер зала поможет вам комфортно разместиться в соответствии с выбранным билетом. Возможность размещения с другими гостями за одним столом делает атмосферу более дружелюбной и открытой.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
StandUp & Action Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 12
19:30 от 890 ₽
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:30 от 890 ₽
24 июля
StandUp & Action Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 12
19:30 от 890 ₽
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:30 от 890 ₽
25 июля
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 890 ₽ 21:00 от 890 ₽
StandUp & Action Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 12
19:00 от 890 ₽ 22:00 от 890 ₽
26 июля
StandUp & Action Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 12
16:00 от 890 ₽ 19:00 от 890 ₽ 22:00 от 890 ₽
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 890 ₽ 21:00 от 890 ₽
27 июля
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 890 ₽ 21:00 от 890 ₽
28 июля
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 890 ₽
29 июля
StandUp & Action Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 12
19:30 от 890 ₽
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:30 от 890 ₽
30 июля
StandUp & Action Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 12
19:30 от 890 ₽
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:30 от 890 ₽
31 июля
StandUp & Action Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 12
19:30 от 890 ₽
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:30 от 890 ₽
1 августа
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 890 ₽ 21:00 от 890 ₽
StandUp & Action Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 12
19:00 от 890 ₽ 22:00 от 890 ₽
2 августа
StandUp & Action Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 12
16:00 от 890 ₽ 19:00 от 890 ₽ 22:00 от 890 ₽
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 890 ₽ 21:00 от 890 ₽
3 августа
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 890 ₽ 21:00 от 890 ₽
4 августа
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 890 ₽
5 августа
StandUp & Action Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 12
19:30 от 890 ₽
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:30 от 890 ₽
6 августа
StandUp & Action Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 12
19:30 от 890 ₽
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:30 от 890 ₽
7 августа
StandUp & Action Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 12
19:30 от 890 ₽
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:30 от 890 ₽
8 августа
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 890 ₽ 21:00 от 890 ₽
StandUp & Action Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 12
19:00 от 890 ₽ 22:00 от 890 ₽
9 августа
StandUp & Action Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 12
16:00 от 890 ₽ 19:00 от 890 ₽ 22:00 от 890 ₽
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 890 ₽ 21:00 от 890 ₽
10 августа
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 890 ₽ 21:00 от 890 ₽
11 августа
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 890 ₽
12 августа
StandUp & Action Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 12
19:30 от 890 ₽
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:30 от 890 ₽
13 августа
StandUp & Action Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 12
19:30 от 890 ₽
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:30 от 890 ₽
14 августа
StandUp & Action Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 12
19:30 от 890 ₽
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:30 от 890 ₽
15 августа
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 890 ₽ 21:00 от 890 ₽
StandUp & Action Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 12
19:00 от 890 ₽ 22:00 от 890 ₽
16 августа
StandUp & Action Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 12
16:00 от 890 ₽ 19:00 от 890 ₽ 22:00 от 890 ₽
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 890 ₽ 21:00 от 890 ₽
17 августа
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 890 ₽ 21:00 от 890 ₽
18 августа
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 890 ₽
19 августа
StandUp & Action Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 12
19:30 от 890 ₽
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:30 от 890 ₽
20 августа
StandUp & Action Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 12
19:30 от 890 ₽
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:30 от 890 ₽
21 августа
StandUp & Action Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 12
19:30 от 890 ₽
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:30 от 890 ₽
22 августа
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 890 ₽ 21:00 от 890 ₽
StandUp & Action Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 12
19:00 от 890 ₽ 22:00 от 890 ₽
23 августа
StandUp & Action Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 12
16:00 от 890 ₽ 19:00 от 890 ₽ 22:00 от 890 ₽
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 890 ₽ 21:00 от 890 ₽
24 августа
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 890 ₽ 21:00 от 890 ₽
25 августа
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 890 ₽
26 августа
StandUp & Action Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 12
19:30 от 890 ₽
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:30 от 890 ₽
27 августа
StandUp & Action Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 12
19:30 от 890 ₽
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:30 от 890 ₽
28 августа
StandUp & Action Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 12
19:30 от 890 ₽
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:30 от 890 ₽
29 августа
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 890 ₽ 21:00 от 890 ₽
StandUp & Action Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 12
19:00 от 890 ₽ 22:00 от 890 ₽
30 августа
StandUp & Action Москва, Дербеневская наб., 7, стр. 12
16:00 от 890 ₽ 19:00 от 890 ₽ 22:00 от 890 ₽
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 890 ₽ 21:00 от 890 ₽
31 августа
Сергеич Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 890 ₽ 21:00 от 890 ₽

Фотографии

StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт) StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт) StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт) StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт) StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт) StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт) StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт) StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт) StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт) StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт) StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт) StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт) StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт) StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт) StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт) StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт) StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт) StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт) StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)

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