Алексей Попов: Трибьют Стэну Гетцу

Концерт Алексея Попова: дань американскому джазу

В Козлов Клубе состоится концерт Алексея Попова и его ансамбля, посвященный выдающемуся американскому саксофонисту Стену Гетцу. Это событие станет настоящим праздником для всех любителей джаза.

Творческая биография Алексея Попова

Алексей Попов — один из самых ярких джазменов России, известный своей разносторонней карьерой. Его путь в музыке охватывает множество жанров, включая панк-рок и джаз. Он стал популярным благодаря участию в таких группах, как «НОМ» и «07», а также в собственных проектах, таких как Flip Fantasia и Doo Bop Sound.

Программа концерта включает композиции, которые демонстрируют влияние Стена Гетца на джаз и бразильскую музыку. Однако, благодаря разнообразному музыкальному опыту Попова, зрители могут ожидать много сюрпризов и интересных музыкальных решений.

Участники концерта

На сцене выступят:

Алексей Попов – саксофон, кларнет

Сергей Васильев – контрабас

Антон Антонов – ударные

Значимость Стена Гетца

Стэн Гетц был не только известным саксофонистом, но и важной фигурой в популяризации бразильского джаза. Его работы, такие как « десафинадо» и «босса нова», повлияли на развитие музыки по всему миру. Вдохновение, которое Гетц принес в джаз, станет основой для программы концерта.

