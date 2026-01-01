Алексей Попов: Трибьют Стэну Гетцу
Билеты от 1000₽
Алексей Попов: Трибьют Стэну Гетцу

12+
О концерте

Концерт Алексея Попова: дань американскому джазу

В Козлов Клубе состоится концерт Алексея Попова и его ансамбля, посвященный выдающемуся американскому саксофонисту Стену Гетцу. Это событие станет настоящим праздником для всех любителей джаза.

Творческая биография Алексея Попова

Алексей Попов — один из самых ярких джазменов России, известный своей разносторонней карьерой. Его путь в музыке охватывает множество жанров, включая панк-рок и джаз. Он стал популярным благодаря участию в таких группах, как «НОМ» и «07», а также в собственных проектах, таких как Flip Fantasia и Doo Bop Sound.

Программа концерта включает композиции, которые демонстрируют влияние Стена Гетца на джаз и бразильскую музыку. Однако, благодаря разнообразному музыкальному опыту Попова, зрители могут ожидать много сюрпризов и интересных музыкальных решений.

Участники концерта

На сцене выступят:

  • Алексей Попов – саксофон, кларнет
  • Сергей Васильев – контрабас
  • Антон Антонов – ударные

Значимость Стена Гетца

Стэн Гетц был не только известным саксофонистом, но и важной фигурой в популяризации бразильского джаза. Его работы, такие как « десафинадо» и «босса нова», повлияли на развитие музыки по всему миру. Вдохновение, которое Гетц принес в джаз, станет основой для программы концерта.

Не упустите возможность насладиться уникальной атмосферой и качественной музыкой в Козлов Клубе. Концерт станет прекрасной возможностью для всех поклонников джаза и музыки Алексея Попова.

24 июня среда
20:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
