Алексей Попов: Трибьют Стэну Гетцу

В Козлов Клубе состоится концерт Алексея Попова и его ансамбля, посвященный выдающемуся американскому саксофонисту Стену Гетцу. Это событие станет настоящим праздником для всех любителей джаза.
Алексей Попов — один из самых ярких джазменов России, известный своей разносторонней карьерой. Его путь в музыке охватывает множество жанров, включая панк-рок и джаз. Он стал популярным благодаря участию в таких группах, как «НОМ» и «07», а также в собственных проектах, таких как Flip Fantasia и Doo Bop Sound.
Программа концерта включает композиции, которые демонстрируют влияние Стена Гетца на джаз и бразильскую музыку. Однако, благодаря разнообразному музыкальному опыту Попова, зрители могут ожидать много сюрпризов и интересных музыкальных решений.
Стэн Гетц был не только известным саксофонистом, но и важной фигурой в популяризации бразильского джаза. Его работы, такие как « десафинадо» и «босса нова», повлияли на развитие музыки по всему миру. Вдохновение, которое Гетц принес в джаз, станет основой для программы концерта.
Не упустите возможность насладиться уникальной атмосферой и качественной музыкой в Козлов Клубе. Концерт станет прекрасной возможностью для всех поклонников джаза и музыки Алексея Попова.