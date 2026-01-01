Оповещения от Киноафиши
Удивительное путешествие кролика Эдварда
Спектакль Удивительное путешествие кролика Эдварда

Постановка
Ростовский молодежный театр 12+
Режиссер Михаил Заец
Возраст 12+

О спектакле

Кролик Эдвард: уроки жизни от Ростовского молодежного театра

Ростовский молодежный театр представляет спектакль «Кролик Эдвард». Эта история раскрывает важные темы о быстротечности жизни, значении любви и надежде на лучшее.

Сюжет

Спектакль повествует о том, как жестокости жизни порой трудно противостоять. Однако центральная мысль остается неизменной: никогда не стоит отчаиваться. Глубокие переживания и эмоции персонажей напоминают зрителям о том, что радость часто незаметна, а печали со временем проходят. В финале истории, как и в каждой хорошей сказке, все заканчивается благополучно, что дарит надежду каждому зрителю.

Зачем стоит посмотреть?

Спектакль «Кролик Эдвард» выглядит как важный урок о вере, мечтах и любви, который актуален для всех поколений. Приглашаем вас на эту трогательную историю, которая заставит задуматься о ценностях, о которых порой мы забываем в суете будней.

В других городах
Апрель
5 апреля воскресенье
11:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 300 ₽

