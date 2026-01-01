Спектакль о поиске идеальной жизни с Игорем Лифановым и Натальей Бочкаревой

Спектакль «Аренда счастья» — это история о одиноком, успешном человеке, который устал от пустоты и бесконечного ожидания. Он стремится к настоящей любви и теплу, и решается на смелый, почти безумный шаг: «создаёт» себе идеальную семью.

Однако, чем дольше длится эта игра, тем опаснее становится грань между ролью и жизнью, работой и чувствами, притворством и настоящей любовью. Можно ли купить счастье? И что происходит, когда оно внезапно начинает отвечать взаимностью? Спектакль затрагивает современную и актуальную проблематику выбора, одиночества и надежды, рассказывая её легко, тонко и с юмором.

Философия одиночества

«Аренда счастья» цепляет каждого зрителя, ведь в нём слишком много узнаваемого: страх одиночества, жажда любви и желание быть нужным. Это спектакль о том, что иногда самый отчаянный поступок становится первым шагом к настоящей жизни.

Команда спектакля

Режиссёр: Вероника Козоровицкая.

В ролях: Игорь Лифанов, Наталья Бочкарева, Евдокия Германова, Пётр Баранчеев, Анастасия Лифанова, Дмитрий Варшавский/Сергей Балашов.

Премьера этого захватывающего спектакля уже близко — не упустите возможность стать свидетелем этой трогательной истории!