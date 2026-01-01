Оповещения от Киноафиши
Божественная драмедия с червячками
Киноафиша Божественная драмедия с червячками

Спектакль Божественная драмедия с червячками

Постановка
Театр «Муха» 6+
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль, вдохновленный полотном Магритта

В Театре Муха состоится спектакль, вдохновлённый знаменитой картиной Рене Магритта Сын человеческий. Это постановка, исследующая вечные вопросы о разделе и нравственности, ставит перед зрителем простые, но глубокие размышления.

Спектакль будет полезен тем, кто увлекается философскими темами и необычными театральными формами. В нем поднимается вопрос: делиться или не делиться? Какова природа человечности в современном мире? Как мы можем осмыслить эти концепции через призму обычных вещей?

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию, которая обогащает художественное восприятие и пробуждает мысли.

Купить билет на спектакль Божественная драмедия с червячками

Помощь с билетами
В других городах
Март
8 марта воскресенье
11:00
Театр «Муха» Ростов-на-Дону, Пушкинская, 57
от 1200 ₽

