Спектакль Божественная драмедия с червячками

Спектакль, вдохновленный полотном Магритта

В Театре Муха состоится спектакль, вдохновлённый знаменитой картиной Рене Магритта Сын человеческий. Это постановка, исследующая вечные вопросы о разделе и нравственности, ставит перед зрителем простые, но глубокие размышления.

Спектакль будет полезен тем, кто увлекается философскими темами и необычными театральными формами. В нем поднимается вопрос: делиться или не делиться? Какова природа человечности в современном мире? Как мы можем осмыслить эти концепции через призму обычных вещей?

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию, которая обогащает художественное восприятие и пробуждает мысли.