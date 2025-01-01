Меню
Цветик-семицветик
Киноафиша Цветик-семицветик

Спектакль Цветик-семицветик

Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Режиссер Мария Трудкова
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль-фантазия по одноименной сказке Валентина Катаева

Сказка «Цветик-семицветик» знакома многим с раннего детства. Эта трогательная история, написанная Валентином Катаевым, продолжает волновать сердца как детей, так и взрослых. Спектакль-фантазия приглашает зрителей в мир чудес, где всё возможно!

Сюжет

В центре сюжета — девочка Женя, которая получает в подарок волшебный цветок с семью разноцветными лепестками. Каждый лепесток исполняет желание. Но какие же желания загадает Женя? И какие из них поистине принесут ей счастье? Ответы на эти вопросы вы сможете найти, посетив наш спектакль.

О постановке

Спектакль насыщен яркими красками, завораживающей музыкой и увлекательными персонажами. Каждый из героев — уникален и способен удержать внимание зрителя от начала и до самого конца. Это не просто музыкальная сказка, а настоящая феерия эмоций!

Интересные факты

  • Спектакль адаптирован для разных возрастных групп, что делает его привлекательным для семейного просмотра.
  • В постановке используются оригинальные музыкальные композиции, которые добавляют атмосферу волшебства.
  • «Цветик-семицветик» был поставлен в разных театрах по всему миру и продолжает радовать зрителей.

Не упустите возможность погрузиться в мир сказки и волшебства! Ждем вас на спектакле «Цветик-семицветик»!

В других городах

Ростов-на-Дону, 11 октября
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
11:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽

В ближайшие дни

