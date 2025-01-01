Спектакль по произведениям Татьяны Толстой и Веры Инбер в Московском открытом студенческом театре

Московский открытый студенческий театр приглашает зрителей на уникальный спектакль «Книга судеб», основанный на произведениях известных писательниц Татьяны Толстой и Веры Инбер. В программе — две захватывающие истории, каждая из которых погружает в мир эмоций и переживаний.

Часть первая: «Милая Шура»

Первая часть спектакля, посвященная рассказу Татьяны Толстой «Милая Шура», завораживает игрой неподражаемой Людмилы Давыдовой. Зрители смогут насладиться ностальгическими картинами прошлого, где царит черный кофе и белые кексы, высокие потолки с лепниной и изысканные шляпы с кружевами. Эта часть спектакля отражает чувство утраченной любви и необратимых ошибок, вызывая глубокие эмоции и размышления.

Часть вторая: «Соловей и Роза»

Во второй части, основанной на рассказе Веры Инбер «Соловей и Роза», развивается трогательная история влюбленности портного Эммануила Соловья в молодую актрису. Эта часть наполнена нежностью и юмором, что придаёт спектаклю легкость и очарование.

Не упустите возможность увидеть «Книгу судеб» — спектакль, который сочетает в себе глубокие чувства и яркие образы. Билеты уже в продаже!