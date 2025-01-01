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Книга судеб
Билеты от 800₽
Киноафиша Книга судеб

Спектакль Книга судеб

Постановка
МОСТ 12+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Спектакль по произведениям Татьяны Толстой и Веры Инбер в Московском открытом студенческом театре

Московский открытый студенческий театр приглашает зрителей на уникальный спектакль «Книга судеб», основанный на произведениях известных писательниц Татьяны Толстой и Веры Инбер. В программе — две захватывающие истории, каждая из которых погружает в мир эмоций и переживаний.

Часть первая: «Милая Шура»

Первая часть спектакля, посвященная рассказу Татьяны Толстой «Милая Шура», завораживает игрой неподражаемой Людмилы Давыдовой. Зрители смогут насладиться ностальгическими картинами прошлого, где царит черный кофе и белые кексы, высокие потолки с лепниной и изысканные шляпы с кружевами. Эта часть спектакля отражает чувство утраченной любви и необратимых ошибок, вызывая глубокие эмоции и размышления.

Часть вторая: «Соловей и Роза»

Во второй части, основанной на рассказе Веры Инбер «Соловей и Роза», развивается трогательная история влюбленности портного Эммануила Соловья в молодую актрису. Эта часть наполнена нежностью и юмором, что придаёт спектаклю легкость и очарование.

Не упустите возможность увидеть «Книгу судеб» — спектакль, который сочетает в себе глубокие чувства и яркие образы. Билеты уже в продаже!

Режиссер
Евгений Славутин
В ролях
Людмила Давыдова
Вера Семенова
Марианна Лемешко
Алина Симонова
Евгений Панферов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 сентября
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Книга судеб Книга судеб Книга судеб Книга судеб Книга судеб Книга судеб Книга судеб Книга судеб Книга судеб Книга судеб

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