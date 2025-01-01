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Похищение
Билеты от 1500₽
Киноафиша Похищение

Спектакль Похищение

Постановка
Театр Российской Армии 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Театральный водоворот страстей и неожиданных поворотов

Две подруги и актрисы театра Надя и Маша, отправляются в лес на обычную прогулку, чтобы собрать грибы. Однако вместо привычных лесных находок они сталкиваются с мужчиной по имени Борис, который оказывается без сознания и с сумкой, полной денег. Это случайное столкновение приводит к целой серии курьезных и драматических событий, которые начинаются с обвинений Бориса в похищении его жены.

Испытания и неожиданные повороты

Спасительницы Бориса оказываются втянутыми в запутанную историю с появлением множества неожиданных персонажей, включая отца и мать Бориса, которые приходят с собственными требованиями и тайнами. Попутно, подругам предстоит пройти через многочисленные испытания, требующие творческого подхода и актерских навыков.

Искусство импровизации

Как опытные актрисы Надя и Маша решают импровизировать и использовать все свои актерские навыки, чтобы справиться с нарастающим хаосом. В моменты крайней необходимости на помощь приходят не только актерские трюки, но и помощь великих драматургов, что придает спектаклю особый шарм и комедийную динамику.

Режиссер
Сергей Смирнов
В ролях
Алена Фалалеева
Денис Кутузов
Валерия Мисанова
Константин Денискин
Елена Анисимова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:30 от 1500 ₽
4 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:30 от 1500 ₽

Фотографии

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