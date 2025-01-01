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Желтая стрела
Билеты от 1000₽
Киноафиша Желтая стрела

Спектакль Желтая стрела

Постановка
Театр на Таганке. Сцена на Факельном 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Философское театральное путешествие по мотивам повести Виктора Пелевина

Спектакль Анны Закусовой по мотивам повести Виктора Пелевина предлагает зрителю стать пассажиром загадочного поезда, мчащегося сквозь равнины, леса и вопросы жизни.

Сюжет и метафора
Главный герой Андрей задаётся вопросами, что такое «Жёлтая стрела», куда она направляется и возможно ли сойти с этого бесконечного маршрута. Это спектакль-размышление о жизни как о путешествии, о преодолении обыденности и обретении новых горизонтов.

Сценическая магия
Анна Закусова использует визуальный, физический и аудиальный нарратив, создавая эффект полного погружения. Лаконичные декорации, световые решения и музыкальное сопровождение передают ощущение движения, словно зритель и сам оказывается в вагоне таинственного поезда.

Стиль и подача
Метафоричный текст Пелевина оживает через язык тела и театральные средства. Комедийные и музыкальные номера придают постановке лёгкость и иронию, превращая глубокие размышления в изящный и увлекательный спектакль.

Пожелание зрителям
«Счастливого пути!» — призывает «Жёлтая стрела», увлекая в философское и визуальное путешествие, которое заставляет задуматься о направлении и смысле пути каждого из нас

Режиссер
Анна Закусова
В ролях
Павел Левкин
Баин Бовальдинов
Алексей Финаев-Николотов
Иван Лоскутов
Всеволод Кремер

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 августа
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Фотографии

Желтая стрела Желтая стрела Желтая стрела

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