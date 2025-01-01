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У ковчега в восемь
Билеты от 1000₽
Киноафиша У ковчега в восемь

Спектакль У ковчега в восемь

Постановка
Театр на Юго-Западе 12+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Пингвиний экшен для детей и их родителей

Что делать, если завтра потоп?
В этой необычной и забавной истории три пингвина, вечные друзья, отправляются в увлекательное путешествие на ковчеге, чтобы пережить потоп. Притча о дружбе и взаимовыручке, о том, как фантазия и самоирония помогают преодолевать любые невзгоды. Эти пингвины — настоящие герои, способные с юмором и решимостью преодолевать все препятствия на своём пути.

Вечно спорящие друзья
Как и полагается настоящим друзьям, пингвины всегда спорят, но ни на минуту не покидают друг друга. В их приключениях они попадают в уморительные ситуации, решают задачи, а заодно спасают рассеянного Голубя, посланника Ноя. Смех, музыка и захватывающее действие сопровождают героев на каждом шаге.

Для детей и родителей
Спектакль наполнен юмором и жизненной мудростью, что делает его отличным выбором для семейного просмотра. Это история о том, как важно поддерживать друг друга и не терять оптимизма, даже когда на горизонте затмение.

Режиссер
Валерий Белякович
В ролях
Андрей Санников
Антон Белов
Михаил Белякович
Ольга Авилова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
17:00 от 1500 ₽
21 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 1000 ₽

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