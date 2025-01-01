Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Кармен
Билеты от 0₽
Киноафиша Кармен

Спектакль Кармен

Постановка
Геликон-опера 16+
Режиссер Дмитрий Бертман
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Опера «Кармен»: шедевр Жоржа Бизе на сцене «Геликон-оперы»

Опера «Кармен» Жоржа Бизе — это одно из самых выдающихся произведений в истории классической музыки и один из лучших образцов оперного жанра. В 1875 году, при своей премьере в Париже, она провалилась, вызвав огромный скандал. Однако спустя время «Кармен» завоевала всемирное признание, а её яркие, страстные мелодии стали неотъемлемой частью культурного наследия.

Московская сенсация: постановка Дмитрия Бертмана

В театре «Геликон-опера» постановка «Кармен» сразу же превратилась в сенсацию, потрясив музыкальный мир. Режиссёр Дмитрий Бертман обозначил свой спектакль как «современную криминальную драму (только для взрослых)», но его успех был обусловлен не только острыми криминальными элементами, но и невероятной эмоциональностью и экспрессией. Это динамичное, захватывающее действо погружает зрителя в мир смертельных страстей, где каждая сцена наполнена напряжением.

Тщательность в деталях и мизансценах

К дерзкому действию добавляется высочайший профессионализм и внимание к деталям. Мизансцены, движения актёров и визуальная составляющая спектакля проработаны с исключительной тщательностью, что позволяет создать яркую, живую картину, полную эмоций и энергии.

Спектакль «Кармен» в «Геликон-опере» стал любимым не только для москвичей, но и для гостей столицы, продолжая поражать своим зрелищем и музыкальной мощью. Это — не просто постановка, а событие, которое осталось в сердце каждого, кто его увидел.

 

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 ноября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00
28 ноября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00
29 ноября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00
30 ноября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
16:00

Фотографии

Кармен Кармен

В ближайшие дни

Волшебник Изумрудного города
0+
Детский Цирк
Волшебник Изумрудного города
26 октября в 12:00 КЦ «Зодчие»
от 3400 ₽
Елочки-иголочки
0+
Детский Детские елки Интерактивный
Елочки-иголочки
27 декабря в 11:00 Детский музыкальный театр юного актера
от 2000 ₽
Летучий корабль
0+
Мюзикл Детский
Летучий корабль
27 декабря в 17:00 Театр Терезы Дуровой
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше