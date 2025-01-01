Спектакль Достоевская. Сны Анны

Любовь Фёдора Михайловича Достоевского

За каждым успешным мужчиной всегда стоит любящая женщина. Любая история любви — особенная. Но имена не всякой пары остаются увековеченными, верно?

В нашем спектакле речь пойдёт о Фёдоре Михайловиче Достоевском и его второй жене — Анне Григорьевне Сниткиной. Это она излечила его от азартной зависимости игрока, подарила ему двух детей, спасала от многочисленных долгов, но главное — помогала творить…

Путешествие с классиком

Остальные подробности этой любовной истории вы узнаете на самой постановке. Путешествие с классиком по тёмным и светлым аллеям человеческой души ждёт вас!

Спектакль в честь 200-летия со дня рождения Достоевского

Спектакль Георгия Долмазяна приурочен к 200-летию со дня рождения Достоевского. Идея постановки принадлежит Миле Денёвой — филологу, театроведу, завлиту РАМТа, автору диссертации по творчеству Ф.М. Достоевского.