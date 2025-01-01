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Билеты от 1500₽
Киноафиша Достоевская. Сны Анны

Спектакль Достоевская. Сны Анны

Постановка
МОСТ 12+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Любовь Фёдора Михайловича Достоевского

За каждым успешным мужчиной всегда стоит любящая женщина. Любая история любви — особенная. Но имена не всякой пары остаются увековеченными, верно?

В нашем спектакле речь пойдёт о Фёдоре Михайловиче Достоевском и его второй жене — Анне Григорьевне Сниткиной. Это она излечила его от азартной зависимости игрока, подарила ему двух детей, спасала от многочисленных долгов, но главное — помогала творить…

Путешествие с классиком

Остальные подробности этой любовной истории вы узнаете на самой постановке. Путешествие с классиком по тёмным и светлым аллеям человеческой души ждёт вас!

Спектакль в честь 200-летия со дня рождения Достоевского

Спектакль Георгия Долмазяна приурочен к 200-летию со дня рождения Достоевского. Идея постановки принадлежит Миле Денёвой — филологу, театроведу, завлиту РАМТа, автору диссертации по творчеству Ф.М. Достоевского.

Режиссер
Георгий Долмазян
В ролях
Дмитрий Чуриков
Петр Снякин
Андрей Рогозин
Андрей Михайлов
Ростислав Василак

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
19:00 от 1500 ₽

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