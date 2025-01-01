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Прекрасное далеко
Билеты от 1000₽
Киноафиша Прекрасное далеко

Спектакль Прекрасное далеко

Про то, как русскому человеку в раю скучно
Постановка
Губернский театр 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут с антрактом
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Фантазия в двух частях по мотивам пьесы Данилы Привалова

Есть на свете одно райское место... Нет, это не солнечный пляж с белоснежным песком и пальмами, а уютный деревянный домик в заснеженном лесу. Здесь царит тишина, умиротворение и тепло. Можно проводить целую вечность у печки, наслаждаясь ароматной картошкой с маслом и напевая песни под гитару в окружении добрых людей, ставших ангелами.

Свобода без времени
В этом уголке мира нет проблем, болезней, времени и смерти. Но ничего нового уже не происходит. Может, это и есть подлинная Свобода? Однако, почему же все, кто обитает в этом месте, так стремятся вернуться туда, где бушуют войны, где радость сменяется горем, где люди ненавидят и влюбляются, где живет Жизнь во всех ее красках?

Награды
Спектакль стал лауреатом II Международного театрального фестиваля «У Троицы» в номинации «За поэтичность, обаяние искренности и атмосферность спектакля» (Сергиев Посад, 2015) и обладателем Гран-при Х театрального фестиваля «Долгопрудненская осень» (Долгопрудный, 2016).

Режиссер
Павел Артемьев
Павел Артемьев
В ролях
Антон Богданов
Елена Киркова
Юрий Колганов
Елена Михеева
Андрей Исаенков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 сентября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Прекрасное далеко Прекрасное далеко Прекрасное далеко Прекрасное далеко Прекрасное далеко Прекрасное далеко Прекрасное далеко Прекрасное далеко Прекрасное далеко

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