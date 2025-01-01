Спектакль Прекрасное далеко

Фантазия в двух частях по мотивам пьесы Данилы Привалова

Есть на свете одно райское место... Нет, это не солнечный пляж с белоснежным песком и пальмами, а уютный деревянный домик в заснеженном лесу. Здесь царит тишина, умиротворение и тепло. Можно проводить целую вечность у печки, наслаждаясь ароматной картошкой с маслом и напевая песни под гитару в окружении добрых людей, ставших ангелами.

Свобода без времени

В этом уголке мира нет проблем, болезней, времени и смерти. Но ничего нового уже не происходит. Может, это и есть подлинная Свобода? Однако, почему же все, кто обитает в этом месте, так стремятся вернуться туда, где бушуют войны, где радость сменяется горем, где люди ненавидят и влюбляются, где живет Жизнь во всех ее красках?

Награды

Спектакль стал лауреатом II Международного театрального фестиваля «У Троицы» в номинации «За поэтичность, обаяние искренности и атмосферность спектакля» (Сергиев Посад, 2015) и обладателем Гран-при Х театрального фестиваля «Долгопрудненская осень» (Долгопрудный, 2016).