Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Турандот
Билеты от 800₽
Киноафиша Турандот

Спектакль Турандот

Постановка
Школа драматического искусства 12+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Легенда о принцессе Турандот

Прекрасная и жестокая принцесса Турандот не желает выходить замуж и загадывает загадки своим претендентам. Любой, кто не справится с её испытанием, отправляется на казнь. Однако появляется герой, способный пройти через все трудности, чтобы завоевать… или не завоевать сердце холодной красавицы.

Авторский жанр Карла Гоцци

Пьеса «Турандот», написанная Карлом Гоцци, относится к его авторскому жанру «фьяба» — трагикомической сказке для взрослых. Это произведение задумывалось как противопоставление реалистичным пьесам современников, предлагая зрителю волшебство и драматизм одновременно.

Театр как главный герой

Спектакль театра «Школа драматического искусства» посвящён любви и театру — двум силам, которые преодолевают любые преграды. Время, пространство и возраст теряют значение, если речь идёт о настоящем чувстве и магии сцены. Театр становится ещё одним главным персонажем постановки, что даёт возможность раскрыть богатство театральных жанров в ярком, захватывающем каскаде.

Вечный образ Турандот

Глеб Черепанов, режиссёр спектакля, видит принцессу Турандот как вечный мифический образ:

«Принцесса Турандот — это легенда, некий миф. Это персонаж, который не должен иметь возрастных или иных характеристик. Это вечная женщина, воплощающая всё: и ребёнка, и роковую красавицу, и истинную Актрису. Это магический образ настоящей женщины».

Людмила Дребнева в роли Турандот

Для воплощения этого магического образа в постановке выбрана Людмила Дребнева, актриса, которая, по словам режиссёра, идеально соответствует многогранной природе принцессы. Её игра обещает раскрыть всю глубину мифического и человеческого в образе Турандот.

Режиссер
Глеб Черепанов
В ролях
Людмила Дребнёва
Кирилл Федоров
Евгений Поляков
Анна Кузминская
Анна Пик

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 октября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
19:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Кролик Эдвард
6+
Детский
Кролик Эдвард
19 октября в 12:00 РАМТ
от 500 ₽
Лента поэзии. Лермонтов
12+
Драма
Лента поэзии. Лермонтов
27 августа в 19:00 У Никитских ворот
от 1000 ₽
Попрыгунья
12+
Драма
Попрыгунья
27 сентября в 19:00 У Никитских ворот
от 750 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше