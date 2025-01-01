Спектакль Турандот

Легенда о принцессе Турандот

Прекрасная и жестокая принцесса Турандот не желает выходить замуж и загадывает загадки своим претендентам. Любой, кто не справится с её испытанием, отправляется на казнь. Однако появляется герой, способный пройти через все трудности, чтобы завоевать… или не завоевать сердце холодной красавицы.

Авторский жанр Карла Гоцци

Пьеса «Турандот», написанная Карлом Гоцци, относится к его авторскому жанру «фьяба» — трагикомической сказке для взрослых. Это произведение задумывалось как противопоставление реалистичным пьесам современников, предлагая зрителю волшебство и драматизм одновременно.

Театр как главный герой

Спектакль театра «Школа драматического искусства» посвящён любви и театру — двум силам, которые преодолевают любые преграды. Время, пространство и возраст теряют значение, если речь идёт о настоящем чувстве и магии сцены. Театр становится ещё одним главным персонажем постановки, что даёт возможность раскрыть богатство театральных жанров в ярком, захватывающем каскаде.

Вечный образ Турандот

Глеб Черепанов, режиссёр спектакля, видит принцессу Турандот как вечный мифический образ:

«Принцесса Турандот — это легенда, некий миф. Это персонаж, который не должен иметь возрастных или иных характеристик. Это вечная женщина, воплощающая всё: и ребёнка, и роковую красавицу, и истинную Актрису. Это магический образ настоящей женщины».

Людмила Дребнева в роли Турандот

Для воплощения этого магического образа в постановке выбрана Людмила Дребнева, актриса, которая, по словам режиссёра, идеально соответствует многогранной природе принцессы. Её игра обещает раскрыть всю глубину мифического и человеческого в образе Турандот.