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У Лукоморья дуб зеленый
Билеты от 1000₽
Киноафиша У Лукоморья дуб зеленый

Спектакль У Лукоморья дуб зеленый

Постановка
Дом сказок «Жили-были» 6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Новое приключение в Доме сказок «Жили-Были»

В Доме сказок «Жили-Были» пройдет увлекательная программа, посвященная пяти замечательным сказкам А.С. Пушкина. Гостям предстоит разгадать загадки, найти героев и предметы из волшебных историй, чтобы вернуть их на законные места.

Во время программы зрителей встретит Царевна Лебедь, которая расскажет истории создания каждой сказки и поделится вдохновением, которое испытывал Пушкин при их написании. Это событие станет настоящим открытием для всех, кто ценит творчество великого русского писателя и хочет углубить свои знания о его жизни.

Что ждет участников

Каждый ребенок получит на память ручку-перо, что добавит атмосферу сказки в этот волшебный день.

Возрастные рекомендации и продолжительность

Рекомендуемый возраст для участия в программе — от 8 лет. Продолжительность мероприятия составляет 60 минут.

Полезные советы

Не забудьте сменную обувь для комфортного участия в программе.

Купить билет на спектакль У Лукоморья дуб зеленый

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
Октябрь
13 августа четверг
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
14 сентября понедельник
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
21 сентября понедельник
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
1 октября четверг
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
7 октября среда
13:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
14:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
13 октября вторник
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
16 октября пятница
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
19 октября понедельник
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
15:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
22 октября четверг
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
26 октября понедельник
12:00
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
13:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽

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