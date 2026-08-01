Спектакль У Лукоморья дуб зеленый

Новое приключение в Доме сказок «Жили-Были»

В Доме сказок «Жили-Были» пройдет увлекательная программа, посвященная пяти замечательным сказкам А.С. Пушкина. Гостям предстоит разгадать загадки, найти героев и предметы из волшебных историй, чтобы вернуть их на законные места.

Во время программы зрителей встретит Царевна Лебедь, которая расскажет истории создания каждой сказки и поделится вдохновением, которое испытывал Пушкин при их написании. Это событие станет настоящим открытием для всех, кто ценит творчество великого русского писателя и хочет углубить свои знания о его жизни.

Что ждет участников

Каждый ребенок получит на память ручку-перо, что добавит атмосферу сказки в этот волшебный день.

Возрастные рекомендации и продолжительность

Рекомендуемый возраст для участия в программе — от 8 лет. Продолжительность мероприятия составляет 60 минут.

Полезные советы

Не забудьте сменную обувь для комфортного участия в программе.