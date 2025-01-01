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Иммерсивный ужин-спектакль «Вий»
Билеты от 7000₽
Киноафиша Иммерсивный ужин-спектакль «Вий»

Спектакль Иммерсивный ужин-спектакль «Вий»

Постановка
Мосспектакль 18+
Режиссер Алексей Богачук
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+
Билеты от 7000₽

О концерте/спектакле

Перформанс по мотивам повести Н. В. Гоголя

Здесь вы станете не просто зрителем, а активным участником событий, происходящих в зловещем полумраке старинного особняка.

Зловещая атмосфера и страшные ночи

Сюжет спектакля разворачивается на протяжении трех страшных ночей, которые вы переживете вместе с главным героем. Перформанс наполнен мистикой, и вам предстоит испытать эмоции страха и удивления. Спектакль сопровождается живыми музыкальными инструментами, усиливающими атмосферу ужаса и напряжения.

Интерактивное участие

Будьте готовы к тому, чтобы не только наблюдать за происходящим, но и стать его частью. В этом спектакле каждый зритель вовлекается в действие, что делает его уникальным и неповторимым.

Угощение и атмосфера

Перед началом спектакля вас ждет приветственный фуршет с легкими закусками от шеф-повара Константина Гурина (White Rabbit) и бокалом игристого. В фоновом сопровождении звучит игра на старинном немецком пианино от Юлии Петровой.

Пьеса и режиссура

Автор пьесы и режиссёр спектакля — Алексей Богачук. Спектакль представлен в жанре сторителлинг (сказательство), где зрители становятся частью сюжета.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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29 августа
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30 августа
Мосспектакль Москва, Покровка, 40б
20:00 от 7000 ₽
5 сентября
Мосспектакль Москва, Покровка, 40б
20:00 от 7000 ₽
6 сентября
Мосспектакль Москва, Покровка, 40б
20:00 от 7000 ₽
12 сентября
Мосспектакль Москва, Покровка, 40б
20:00 от 7000 ₽
13 сентября
Мосспектакль Москва, Покровка, 40б
20:00 от 7000 ₽
19 сентября
Мосспектакль Москва, Покровка, 40б
20:00 от 7000 ₽
20 сентября
Мосспектакль Москва, Покровка, 40б
20:00 от 7000 ₽
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