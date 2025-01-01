Спектакль Иммерсивный ужин-спектакль «Вий»

Перформанс по мотивам повести Н. В. Гоголя

Здесь вы станете не просто зрителем, а активным участником событий, происходящих в зловещем полумраке старинного особняка.

Зловещая атмосфера и страшные ночи

Сюжет спектакля разворачивается на протяжении трех страшных ночей, которые вы переживете вместе с главным героем. Перформанс наполнен мистикой, и вам предстоит испытать эмоции страха и удивления. Спектакль сопровождается живыми музыкальными инструментами, усиливающими атмосферу ужаса и напряжения.

Интерактивное участие

Будьте готовы к тому, чтобы не только наблюдать за происходящим, но и стать его частью. В этом спектакле каждый зритель вовлекается в действие, что делает его уникальным и неповторимым.

Угощение и атмосфера

Перед началом спектакля вас ждет приветственный фуршет с легкими закусками от шеф-повара Константина Гурина (White Rabbit) и бокалом игристого. В фоновом сопровождении звучит игра на старинном немецком пианино от Юлии Петровой.

Пьеса и режиссура

Автор пьесы и режиссёр спектакля — Алексей Богачук. Спектакль представлен в жанре сторителлинг (сказательство), где зрители становятся частью сюжета.