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Турандот
Киноафиша Турандот

Спектакль Турандот

Постановка
Театр комедии им. Акимова 12+
Продолжительность 3 часа
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Яркая пьеса Карло Гоцци

«Турандот» — это одна из самых ярких пьес итальянского театра эпохи Возрождения, созданная великим сказочником Карло Гоцци. В своём произведении он соединяет мифологические мотивы и поэтическое волшебство, погружая зрителей в мир древнего Пекина. Сюжет пьесы основан на древнем фольклорном мотиве о трёх загадках, разгадать которые можно только ценой жизни.

Вдохновляющая сцена

Действие разворачивается в роскошном дворце китайского императора, среди величественных залов, городских ворот, украшенных головами казнённых принцев, и подземных темниц. В этом фантастическом мире переплетаются судьбы воинов, мудрецов, княжон и весельчаков, а сама история касается важнейших тем, таких как гордость, любовь и смелость.

Главные герои

В центре событий — принцесса Турандот, гордая и независимая красавица, чья холодность и умность делают её непобедимой в глазах сватавшихся принцев. Но ни один из них не может разгадать её загадки. Единственный, кто оказывается достойным — мужественный и страстный Калаф, скрывающий своё происхождение. Его любовь к Турандот становится решающим фактором, способным разрушить все преграды между ними.

Поэтичность и философия

Множество неожиданных поворотов, волнующая конкуренция между героями и таинственность рассказа переплетаются с серьёзными философскими размышлениями о природе отношений между мужчиной и женщиной. В этом спектакле красота поэтического языка и сценическое изобретательство не затмевают важной идеи: в отношениях между людьми главное — искренняя любовь.

Режиссер
Александр Созонов
В ролях
Егор Палько
Анастасия Грачева
Яков Алленов
Алексей Макрецкий
Анастасия Антропова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 августа
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
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Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 25 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 20 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
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