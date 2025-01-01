Музыкальный спектакль «Рикки-Тикки-Тави» в Театре Эстрады имени Аркадия Райкина

Театр Эстрады приглашает вас на яркий музыкальный спектакль «Рикки-Тикки-Тави», основанный на известной истории Редьярда Киплинга из «Книги джунглей». В версии режиссёра Ильи Архипова, знакомого нам по «Королевству кривых зеркал», наш отважный мангуст становится другом наследника индийского раджи, и его битва со змеями символизирует дружбу и храбрость.

Захватывающая история для всей семьи

Спектакль будет интересен как детям, так и взрослым. Маленькие зрители познакомятся с темами доблести, верности, защиты слабых и уважения к старшим. Язык индийского танца и музыкальные номера позволят юным театралами ощутить атмосферу настоящего праздника. Родители же смогут насладиться веселыми ритмами Болливуда, как данью классике индийского кинематографа.

Новый взгляд на классическую историю

В исполнении артистов история Рикки-Тикки-Тави обретает новые смысловые горизонты. Храбрец попадает в семью раджи и становится защитником престола. Это не просто стычка доброго и злого, а отражение противостояния человеческих ценностей и змеиных принципов — коварства и лжи. Спектакль предлагает задуматься о жизненных идеалах и их защите.

Яркая команда

Хореограф-постановщик: Ирина Ляховская

Художник по свету: Татьяна Яцюк

Музыкальный руководитель: Ри Виноградова

В составе ансамбля: Яна Кузнецова, Виталий Исаков, Александра Шалагина, Антон Савченко.

Обратите внимание!

Эстрадный жанр предполагает взаимодействие со зрительным залом. Артисты обещают не трогать зрителей, но гарантировать этого мы не можем!