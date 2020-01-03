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Спектакль Идиот

Достоевский в деталях и минималистичных декорациях
Постановка
Театр на Васильевском 16+
Продолжительность 3 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Новая интерпретация «Идиота» Достоевского

На большой сцене театра представлена новая интерпретация «Идиота» Фёдора Достоевского. Это современная легенда, наполненная яркими образами и сложными человеческими отношениями.

Режиссёр и актёры

Постановка создана под руководством Владимира Туманова, известного режиссёра, который мастерски передаёт мир Достоевского. В спектакле участвуют звёзды театра и кино, что делает его ещё более привлекательным для зрителей.

Сюжет

История князя Мышкина — это миф в философском смысле. Его наивность и доброта не вписываются в окружающую реальность. Основой конфликта становится столкновение героя с миром, который не принимает его. Мышкин стремится к внутренней гармонии, что можно назвать "поиском утраченного рая".

Особенности постановки

Спектакль обещает зрителям взрывы внутренней энергии и волшебство на сцене. Это не просто адаптация романа, а чувственное переживание, которое заставляет задуматься о человеческой природе и месте в мире.

Внимание: В спектакле присутствуют изображения табачных изделий и сцены имитации табакокурения.

Приходите увидеть эту уникальную постановку, которая оставит неизгладимое впечатление!

Режиссер
Владимир Туманов
В ролях
Арсений Мыцык
Елена Мартыненко
Екатерина Зорина
Игорь Бессчастнов
Илья Носков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Идиот

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