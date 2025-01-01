Меню
Гроза
Киноафиша Гроза

Спектакль Гроза

12+
Продолжительность 2 часа 45 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Театральный фестиваль «Школьная классика» представляет спектакль «Гроза»

Филармония Санкт-Петербурга для детей и молодежи рекомендует школьникам к просмотру спектакль «Гроза» в постановке Юрия Томошевского. Эта работа стала одной из самых ярких и колоритных на сцене Филармонии, привнося в классическую пьесу новые, актуальные нотки.

Сюжет и персонажи

«Гроза» — это хрестоматийное «темное царство», обретающее реальные очертания, близкие современному зрителю. В центре сюжета — свекровь Кабаниха, жестокая патриархальная приверженница, и добрый, но непутевый пьяница-муж Тихон. А также тихая душа — Катерина, которой суждено побороться за себя и за свою «нечаянно нагрянувшую» любовь.

Психология и характеры

Юрий Томошевский, известный знаток характеров и тонкий психолог, выводит на сцену целую плеяду психологических типов и типажей. Зрители увидят колоритных странниц, веселых и наивных служанок, суровых купцов и лирических влюбленных.

Современное восприятие

Несмотря на грустный финал, спектакль лишен старомодности. В «Грозе» торжествует жизнь, вера и подлинные чувства, что делает его актуальным для старшеклассников, молодёжи и взрослой публики.

Не упустите возможность увидеть эту замечательную постановку, которая развивает тему любви и борьбы за свою судьбу в контексте современности!

Режиссер
Юрий Томошевский
В ролях
Татьяна Морозова
Анна Некрасова
Сергей Сафронов

Октябрь
Ноябрь
23 октября четверг
18:00
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
от 800 ₽
4 ноября вторник
17:00
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
от 1500 ₽

Фотографии

Гроза Гроза Гроза Гроза Гроза Гроза Гроза Гроза Гроза Гроза

