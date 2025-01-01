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Турандот
Киноафиша Турандот

Спектакль Турандот

Остроумная рэп-интерпретация пьесы Карла Гоцци 16+
Продолжительность 3 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Необычная интерпретация оперы «Турандот»

На сцене театра — необычная интерпретация знаменитой оперы «Турандот». Спектакль «о молодых для молодых» обещает стать настоящим событием для зрителей.

О спектакле

Юные артисты «Мастерской» Георгия Козлова создают на сцене уникальную атмосферу, которая сочетает в себе элементы капустника и театрального безумия. Они раскрывают сюжет о своенравной принцессе Турандот по-своему, щедро добавляя танцы и рэп. Это свежий подход к классическому произведению, который привносит новые эмоции и динамику.

Динамичность и остроумие

Несмотря на относительную провокативность, инсценировка не скатывается в пошлость. Остроумный юмор и энергичный ритм делают спектакль увлекательным и захватывающим. Это особенно важно, учитывая, что «Турандот» идет почти 4 часа.

Не упустите возможность увидеть эту яркую и оригинальную версию классической истории о любви и власти!

Приглашаем зрителей насладиться уникальным театральным опытом!

Режиссер
Галина Бызгу
В ролях
Антон Момот
Наталия Шулина
Георгий Воронин
Игорь Клычков
Андрей Аладьин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
КДЦ «Максим» Санкт-Петербург, Ланское ш., 35
19:30 от 500 ₽

Фотографии

Турандот Турандот Турандот Турандот Турандот Турандот Турандот

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