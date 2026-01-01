Спектакль Казанова в России

Уникальный мюзикл «Казанова в России»

Мюзикл «Казанова в России» — один из знаковых спектаклей театра «Буфф», который отражает его жанровую специфику. В постановке рассказывается о малоизвестном периоде жизни знаменитого итальянца Джакомо Казановы — его коротком пребывании в России и романтической любви к простой русской девушке.

Материалом для спектакля послужили мемуары самого Казановы. На их основе Исаак Штокбант создал историческую фантазию, погружающую зрителя в атмосферу XVIII века.

Исследование женского образа

«Больше всего меня интересует русская женщина, которая поразила воображение Казановы, — признавался режиссёр-постановщик спектакля. — Я думал о ее жизни, о ее судьбе, о ее драме. Мы хотим, чтобы зритель сопереживал вместе с нами этой удивительной истории одной любви».

Звезды сцены театра «Буфф»

Образ влюбленного Казановы воплотил заслуженный артист Российской Федерации, лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой Софит» Мурад Султаниязов. Его харизма и талант делают спектакль особенным и запоминающимся.

Почему стоит посетить?

Мюзикл «Казанова в России» объединяет музыку, танцы и театральное искусство. Этот спектакль станет уникальным событием для всех, кто ценит исторические драмы и романтические комедии. Он привлечет внимание любителей театра, музыки и истории XVIII века.