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Киноафиша Пигмалион

Спектакль Пигмалион

Постановка
Русская антреприза им. Андрея Миронова 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера пьесы «Пигмалион» в Театре Андрея Миронова

В новом сезоне зрителей Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова ожидает долгожданная премьера — пьеса «Пигмалион» в постановке Евгения Баранова. Это произведение, ранее не представленное на сцене, обещает стать настоящим театральным открытием.

Особенности постановки

Художественный руководитель театра, Влад Фурман, анонсировал, что проект будет иметь необычную форму. В работе над пьесой примет участие Олег Багаев, известный своим успешным переводом произведений Сервантеса и адаптацией пьесы «Дон Кихот» для театра. Вместе с ним команда будет искать новый, уникальный язык для знаменитого персонажа Лизы Дулитл.

«Это будет нестандартная и интересная работа», — добавил Влад Фурман, обещая зрителям свежий взгляд на классическое произведение.

Репетиции стартовали в сентябре 2024 года, и премьера будет одной из самых ожидаемых театральных событий сезона.

Не пропустите шанс увидеть это уникальное произведение на сцене Театра Андрея Миронова!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 августа
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1800 ₽
Санкт-Петербург, 9 сентября
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 10 сентября
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1100 ₽

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