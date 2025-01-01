Спектакль Пигмалион

Премьера пьесы «Пигмалион» в Театре Андрея Миронова

В новом сезоне зрителей Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова ожидает долгожданная премьера — пьеса «Пигмалион» в постановке Евгения Баранова. Это произведение, ранее не представленное на сцене, обещает стать настоящим театральным открытием.

Особенности постановки

Художественный руководитель театра, Влад Фурман, анонсировал, что проект будет иметь необычную форму. В работе над пьесой примет участие Олег Багаев, известный своим успешным переводом произведений Сервантеса и адаптацией пьесы «Дон Кихот» для театра. Вместе с ним команда будет искать новый, уникальный язык для знаменитого персонажа Лизы Дулитл.

«Это будет нестандартная и интересная работа», — добавил Влад Фурман, обещая зрителям свежий взгляд на классическое произведение.

Репетиции стартовали в сентябре 2024 года, и премьера будет одной из самых ожидаемых театральных событий сезона.

Не пропустите шанс увидеть это уникальное произведение на сцене Театра Андрея Миронова!