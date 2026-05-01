Спектакль «Жанна д’Арк» на театральной площадке «Скороход»

На театральной площадке «Скороход» состоится спектакль «Жанна д’Арк», основанный на исторических событиях. Режиссёр Варя Светлова, известная своими работами в спектаклях «Декабристки», «Еva», «Билли Миллиган» и «Эффект Чарли Гордона», проанализировала сложные драмы и исторические параллели, создав уникальную постановку.

Актерский состав

В спектакле принимают участие заслуженные артисты России и талантливые молодые актеры. На сцене увидите:

Маргарита Бычкова

Полина Васильева

Полина Войченко

Юлия Гришаева

Александра Рангульт

Егор Аверин

Кирилл Павлов

Максим Максимов

Александр Белоусов

Владимир Поднозов

Александр Псурцев

Александр Лушин

О спектакле

«Жанна д’Арк» - это вымысл на основе реальных исторических событий. Спектакль будет интересен тем, кто увлекается историческими персонажами и их жизненными драмами. Продолжительность постановки составляет 4 часа 30 минут, включая два антракта, что позволяет зрителям отдохнуть и обсудить увиденное.

