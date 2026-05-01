Жанна д’Арк
18+
Продолжительность 4 часа 30 минут, 2 антракта
На театральной площадке «Скороход» состоится спектакль «Жанна д’Арк», основанный на исторических событиях. Режиссёр Варя Светлова, известная своими работами в спектаклях «Декабристки», «Еva», «Билли Миллиган» и «Эффект Чарли Гордона», проанализировала сложные драмы и исторические параллели, создав уникальную постановку.

Актерский состав

В спектакле принимают участие заслуженные артисты России и талантливые молодые актеры. На сцене увидите:

  • Маргарита Бычкова
  • Полина Васильева
  • Полина Войченко
  • Юлия Гришаева
  • Александра Рангульт
  • Егор Аверин
  • Кирилл Павлов
  • Максим Максимов
  • Александр Белоусов
  • Владимир Поднозов
  • Александр Псурцев
  • Александр Лушин

О спектакле

«Жанна д’Арк» - это вымысл на основе реальных исторических событий. Спектакль будет интересен тем, кто увлекается историческими персонажами и их жизненными драмами. Продолжительность постановки составляет 4 часа 30 минут, включая два антракта, что позволяет зрителям отдохнуть и обсудить увиденное.

Не упустите шанс увидеть эту грандиозную работу, которая объединяет талантливый актерский состав, оригинальную режиссуру и увлекательный сценарий!

Режиссер
Варвара Светлова
В ролях
Май
Июнь
28 мая четверг
19:00
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж
1 июня понедельник
19:00
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж
от 2300 ₽
2 июня вторник
19:00
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж

