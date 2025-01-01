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Трюк
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Спектакль Трюк

12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Рождественская история в Театральном центре «За Черной речкой»

В Театральном центре «За Черной речкой» пройдёт спектакль «Трюк» — рождественская история о надежде, поиске смысла и способности жить дальше. Это глубокая и трогательная постановка о встрече двух душ, каждая из которых ищет спасение.

Сюжет спектакля

Все начинается как рождественская сказка: отчаявшаяся женщина, оставшаяся в одиночестве, и таинственный незнакомец, оставивший у её двери мешок с необычными подарками. С этими дарами её жизнь приобретает новый смысл. Незнакомец сопровождает её в символическом путешествии через воспоминания мальчика, который в четырнадцати письмах к Богу открыл свою жизнь, полную детских раздумий и надежд.

Путешествие сквозь смех и слёзы

История мальчика раскрывается перед героиней как череда событий, встреч и расставаний, где рядом идут смех и слезы. Откровения ребенка становятся зеркалом для женщины, помогая ей переосмыслить собственную жизнь и найти силы жить дальше. Через простые и искренние слова ребенка перед ней открывается новый смысл бытия.

Спектакль «Трюк» напомнит зрителям о вечных ценностях, о поиске смысла и человеческой близости. Это постановка, которая согреет и подарит веру в лучшее.

 

Режиссер
Яна Тумина
В ролях
Марина Солопченко
Ренат Шавалиев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 сентября
Театральный центр «За Черной речкой» Санкт-Петербург, Богатырский просп., 4
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Трюк Трюк Трюк Трюк Трюк

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