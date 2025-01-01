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Магадан/Кабаре
Билеты от 500₽
Киноафиша Магадан/Кабаре

Спектакль Магадан/Кабаре

Песенный ностальгический абсурдизм
Постановка
Около дома Станиславского 16+
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

«Магадан/Кабаре»: абсурд и музыка на сцене театра «Около»

На театральной премии «Золотая маска» 2017 года спектакль «Магадан/Кабаре» театра «Около» был удостоен звания лучшего среди российских спектаклей малой формы. Этот уникальный абсурдистский концерт погружает зрителей в атмосферу Магадана через песни и неожиданные персонажи.

Необычные персонажи и музыкальные номера

На сцене появляются самые разнообразные персонажи: от бурятских монголов до потерянной дамы с чемоданом, которая цитирует Конфуция и Гурджиева. Атмосферу спектакля дополняет горловое пение в исполнении Дмитрия Богдана, известного как усач из «Шапито-шоу». Зрители смогут насладиться трехаккордными композициями, такими как «Самолет Москва — Магадан» и «Девушка с веслом» Бориса Гребенщикова.

Музыкальная душа театра

Спектакль наполнен музыкальными моментами. Пение Натальи Рожковой, музыкальной души театра «Около», завораживает и подчеркивает абсурдные ситуации на сцене. За аккордеоном в валенках выступает Николай Косенко, добавляя оригинальности в звучание спектакля.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который сочетает в себе юмор, абсурд и глубокие музыкальные моменты!

Режиссер
Юрий Погребничко
В ролях
Наталья Рожкова
Николай Косенко
Мария Погребничко
Лилия Загорская
Дмитрий Богдан

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Около дома Станиславского Москва, Вознесенский пер., 9, стр. 3
19:00 от 2000 ₽
13 сентября
Около дома Станиславского Москва, Вознесенский пер., 9, стр. 3
19:00 от 500 ₽
20 сентября
Около дома Станиславского Москва, Вознесенский пер., 9, стр. 3
19:00 от 500 ₽

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