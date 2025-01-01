«Магадан/Кабаре»: абсурд и музыка на сцене театра «Около»

На театральной премии «Золотая маска» 2017 года спектакль «Магадан/Кабаре» театра «Около» был удостоен звания лучшего среди российских спектаклей малой формы. Этот уникальный абсурдистский концерт погружает зрителей в атмосферу Магадана через песни и неожиданные персонажи.

Необычные персонажи и музыкальные номера

На сцене появляются самые разнообразные персонажи: от бурятских монголов до потерянной дамы с чемоданом, которая цитирует Конфуция и Гурджиева. Атмосферу спектакля дополняет горловое пение в исполнении Дмитрия Богдана, известного как усач из «Шапито-шоу». Зрители смогут насладиться трехаккордными композициями, такими как «Самолет Москва — Магадан» и «Девушка с веслом» Бориса Гребенщикова.

Музыкальная душа театра

Спектакль наполнен музыкальными моментами. Пение Натальи Рожковой, музыкальной души театра «Около», завораживает и подчеркивает абсурдные ситуации на сцене. За аккордеоном в валенках выступает Николай Косенко, добавляя оригинальности в звучание спектакля.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который сочетает в себе юмор, абсурд и глубокие музыкальные моменты!