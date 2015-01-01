Спектакль Трям! Здравствуйте!

Сказочный мир Сергея Козлова. Постановка для самых маленьких на сцене Нового драмтеатра

Красочные персонажи, веселый сюжет и поучительная история — все это ждет вас в новом детском спектакле, основанном на сказках Сергея Козлова. Эта постановка перенесет зрителей в удивительный мир, где всегда светит яркое солнце, а небо украшает разноцветная радуга. Здесь звучат веселые песенки, и даже самые трудные ситуации решаются с улыбкой.

Фантастический язык и дружба

В этой волшебной стране легко говорить на тилимилитрямдском языке, где сильный не всегда побеждает, а слабый — не всегда проигрывает. Главное правило при встрече с другом — не забыть сказать: «Трям! Здравствуйте!». Эти простые слова открывают двери в мир дружбы и взаимопонимания.

Классика, которая вдохновляет

Сказки Сергея Козлова давно стали классикой детской литературы. Они учат нас важным жизненным ценностям, прежде всего — крепкой дружбе. Удивительно добрый, полный юмора и музыки спектакль не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Здесь скучные законы взрослой жизни отказываются работать, ведь в мире Козлова правит Мечта!

Не пропустите!

Приходите всей семьей и погружайтесь в волшебный мир, где царит радость и фантазия. Этот спектакль станет ярким событием для вашего досуга, подарив множество положительных эмоций!