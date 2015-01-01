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Билеты от 1200₽
Киноафиша Трям! Здравствуйте!

Спектакль Трям! Здравствуйте!

Постановка
Новый драматический театр 0+
Продолжительность 1 час 15 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Сказочный мир Сергея Козлова. Постановка для самых маленьких на сцене Нового драмтеатра

Красочные персонажи, веселый сюжет и поучительная история — все это ждет вас в новом детском спектакле, основанном на сказках Сергея Козлова. Эта постановка перенесет зрителей в удивительный мир, где всегда светит яркое солнце, а небо украшает разноцветная радуга. Здесь звучат веселые песенки, и даже самые трудные ситуации решаются с улыбкой.

Фантастический язык и дружба

В этой волшебной стране легко говорить на тилимилитрямдском языке, где сильный не всегда побеждает, а слабый — не всегда проигрывает. Главное правило при встрече с другом — не забыть сказать: «Трям! Здравствуйте!». Эти простые слова открывают двери в мир дружбы и взаимопонимания.

Классика, которая вдохновляет

Сказки Сергея Козлова давно стали классикой детской литературы. Они учат нас важным жизненным ценностям, прежде всего — крепкой дружбе. Удивительно добрый, полный юмора и музыки спектакль не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Здесь скучные законы взрослой жизни отказываются работать, ведь в мире Козлова правит Мечта!

Не пропустите!

Приходите всей семьей и погружайтесь в волшебный мир, где царит радость и фантазия. Этот спектакль станет ярким событием для вашего досуга, подарив множество положительных эмоций!

Режиссер
Алексей Спирин
В ролях
Наталья Гришагина
Борис Шильманский
Артем Глухов
Дмитрий Светус
Иван Ходимчук

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
12:00 от 1200 ₽

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