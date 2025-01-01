Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сказки из разных карманов
Билеты от 1000₽
Киноафиша Сказки из разных карманов

Спектакль Сказки из разных карманов

Постановка
Московский открытый театр кукол 0+
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Стихи поэтов ХХ века — забытые и любимые

Стихи поэтов ХХ века — это произведения, которые знакомы каждому, кто хотя бы раз их слышал, но, возможно, немного позабыты. Например, стихотворение Вадима Левина «Глупая лошадь», в котором лошадь в дождь надевает галоши поплоше, или «Заячья любовь» Николая Лама с легендарной фразой «Ты такая, как морковка!». Эти стихи, которые сейчас кажутся ретро, звучат особенно тепло и трогательно.

Теплая встреча с любимыми стихами
Эти строки возвращают нас в детство, как старый добрый друг, которого не видел сто лет, но встреча с которым всегда вызывает радость и умиление. На спектакле, в котором звучат эти стихотворения, так и не понятно, кто счастлив больше: дети, которые, вероятно, слышат эти стихи впервые, или их родители, которые с радостью и ностальгией узнают знакомые строки.

Сказка не имеет возраста
Для этой сказки не существует возраста — ведь, как известно, магия и доброта слов способны затронуть сердца и детей, и взрослых. Независимо от того, пришли ли вы на спектакль с ребенком или без, эти стихотворения создают атмосферу тепла и дружбы, напоминающую о том, что важные вещи не меняются с годами.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 августа
Московский театр кукол. Камерная сцена Москва, Бажова, 9
16:00 от 1000 ₽
24 сентября
Московский театр кукол. Камерная сцена Москва, Бажова, 9
16:00 от 1000 ₽
26 сентября
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
16:00 от 1000 ₽

Фотографии

Сказки из разных карманов

В ближайшие дни

Преступление и наказание
16+
Драма
Преступление и наказание
26 октября в 19:00 Театр Гоголя
от 1000 ₽
Воскресение
16+
Драма
Воскресение
24 сентября в 19:00 Театр Гоголя
от 1000 ₽
Записки сумасшедшего
16+
Моноспектакль
Записки сумасшедшего
19 сентября в 19:30 Театр им. Вахтангова. Студия
от 1700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше