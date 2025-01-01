Спектакль Сказки из разных карманов

Стихи поэтов ХХ века — забытые и любимые

Стихи поэтов ХХ века — это произведения, которые знакомы каждому, кто хотя бы раз их слышал, но, возможно, немного позабыты. Например, стихотворение Вадима Левина «Глупая лошадь», в котором лошадь в дождь надевает галоши поплоше, или «Заячья любовь» Николая Лама с легендарной фразой «Ты такая, как морковка!». Эти стихи, которые сейчас кажутся ретро, звучат особенно тепло и трогательно.

Теплая встреча с любимыми стихами

Эти строки возвращают нас в детство, как старый добрый друг, которого не видел сто лет, но встреча с которым всегда вызывает радость и умиление. На спектакле, в котором звучат эти стихотворения, так и не понятно, кто счастлив больше: дети, которые, вероятно, слышат эти стихи впервые, или их родители, которые с радостью и ностальгией узнают знакомые строки.

Сказка не имеет возраста

Для этой сказки не существует возраста — ведь, как известно, магия и доброта слов способны затронуть сердца и детей, и взрослых. Независимо от того, пришли ли вы на спектакль с ребенком или без, эти стихотворения создают атмосферу тепла и дружбы, напоминающую о том, что важные вещи не меняются с годами.