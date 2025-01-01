Спектакль Поиск продолжается

Постановка для подростков в рамках проекта «Театр в школе»

Режиссёр Дмитрий Крестьянкин и молодые артисты Театра Маяковского создали этот спектакль специально для школьных показов в рамках проекта «Театр в школе», организованного Департаментом культуры и Департаментом образования и науки города Москвы. Однако спектакль вызвал настолько живой отклик у зрителей, что было принято решение перенести его на Малую сцену Театра Маяковского и включить в репертуар театра.

Тема подростковых проблем и поисково-спасательного отряда

Текст пьесы состоит из трех новелл, основанных на реальных историях координаторов поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Герои спектакля — подростки, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях. Некоторые решают уйти из дома, другие становятся жертвами школьной травли или доверяют свою жизнь незнакомцам из социальных сетей. Несмотря на драматизм, не все истории заканчиваются хорошо, и слова «Найден. Жив» прозвучат не для каждого.

Значение общения и поддержки в семье

Дмитрий Крестьянкин отмечает, что спектакль даёт возможность поговорить с подростками о проблемах, которые их волнуют. Важной частью замысла является последующий живой разговор с инструктором Школы «ЛизаАлерт», который помогает подросткам и зрителям понять важность общения и поддержки. Отказ от общения может привести к исчезновению не только для близких, но и для самого себя. Режиссёр также высказывает желание играть этот спектакль для родителей, чтобы он стал началом важного разговора внутри семьи, на который часто трудно решиться. Спектакль создан в сотрудничестве с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт».