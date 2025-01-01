Спектакль Поиск продолжается

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Постановка
Театр им. Маяковского 12+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Постановка для подростков в рамках проекта «Театр в школе»

Режиссёр Дмитрий Крестьянкин и молодые артисты Театра Маяковского создали этот спектакль специально для школьных показов в рамках проекта «Театр в школе», организованного Департаментом культуры и Департаментом образования и науки города Москвы. Однако спектакль вызвал настолько живой отклик у зрителей, что было принято решение перенести его на Малую сцену Театра Маяковского и включить в репертуар театра.

Тема подростковых проблем и поисково-спасательного отряда
Текст пьесы состоит из трех новелл, основанных на реальных историях координаторов поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Герои спектакля — подростки, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях. Некоторые решают уйти из дома, другие становятся жертвами школьной травли или доверяют свою жизнь незнакомцам из социальных сетей. Несмотря на драматизм, не все истории заканчиваются хорошо, и слова «Найден. Жив» прозвучат не для каждого.

Значение общения и поддержки в семье
Дмитрий Крестьянкин отмечает, что спектакль даёт возможность поговорить с подростками о проблемах, которые их волнуют. Важной частью замысла является последующий живой разговор с инструктором Школы «ЛизаАлерт», который помогает подросткам и зрителям понять важность общения и поддержки. Отказ от общения может привести к исчезновению не только для близких, но и для самого себя. Режиссёр также высказывает желание играть этот спектакль для родителей, чтобы он стал началом важного разговора внутри семьи, на который часто трудно решиться. Спектакль создан в сотрудничестве с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт».

Режиссер
Дмитрий Крестьянкин
В ролях
Станислав Кардашев
Максим Наумов
Анна Лобоцкая
Кира Насонова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 ноября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 3000 ₽

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