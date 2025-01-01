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Неужто только ради красоты?
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Киноафиша Неужто только ради красоты?

Спектакль Неужто только ради красоты?

12+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Предлог» — Погружение в Воспоминания

Приглашаем вас на удивительный спектакль «Предлог», который предлагает зрителям уникальную возможность окунуться в мир воспоминаний и размышлений. Этот проект станет не просто театральным событием, а настоящей ностальгической прогулкой по жизненным этапам: от первых шагов до первых трудностей и успехов.

Темы, которые волнуют каждого

Зрители смогут задуматься о том, как важно помнить о своих корнях: папа, мама, первая любовь, первая ревность — все эти темы знакомы каждому. Спектакль предлагает не только вспомнить, но и пофантазировать: «А что было бы, если бы...». Это возможность не просто наблюдать, но и переживать свои собственные истории.

Поэзия Давида Самойлова

В основе спектакля лежит творчество выдающегося русского поэта XX века Давида Самуиловича Самойлова. Его стихи, отмеченные простотой, легкостью и музыкальностью, создают атмосферу, которая обволакивает зрителя. Самойлова называли «Пушкиным XX века», и его поэзия станет неотъемлемой частью спектакля, добавляя глубины и эмоциональной насыщенности.

Не упустите шанс

«Предлог» — это не просто спектакль, а повод задуматься о важном. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого театрального опыта. Мы ждем вас в нашем театре, чтобы вместе вспомнить, помечтать и насладиться великолепной поэзией.

Режиссер
Артем Серов
В ролях
Артем Серов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 декабря
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
19:00 от 700 ₽

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