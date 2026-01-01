Тройной стендап

Тройной Stand Up: уникальное стендап-шоу в Казани

Приглашаем на незабываемый вечер — шоу «Тройной Stand Up». Это событие обещает стать настоящим праздником юмора, где вы не столкнетесь с заученными шутками и повторяющимися шаблонами. В этом шоу только свежий и оригинальный материал, созданный резидентами стендап-клубов Казани и других городов России.

Кто на сцене?

На сцену выйдут не просто комики, а настоящие мастера юмора, которые:

регулярно выступают на фестивалях;

пробуют силы в телевизионных и интернет-проектах.

Что делает это шоу особенным?

Во-первых, это формат. Шоу предлагает три разных взгляда на мир и три уникальных стиля подачи, что делает выступление искренним и насыщенным. Во-вторых, актуальность: вас ждут шутки нашего времени, которые ещё не стали вирусными. Уникальный момент «здесь и сейчас» позволит ощущать атмосферу живого стендапа, когда вы сможете сказать: «Я был на том самом выступлении». В-третьих, это настоящая атмосфера. Никакой студийной записи — только живой контакт между залом и комиками. Юмор рождается на ваших глазах!

Покупка билетов и важные вопросы

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного процесса. Рекомендуем приходить за 30-60 минут до начала шоу, чтобы иметь возможность выбрать угощения из кухни или барного меню. Билеты можно приобрести как заранее, так и на месте, при наличии свободных мест.

Обратите внимание, что мероприятие предназначено для зрителей старше 18 лет. При входе может потребоваться предъявить оригинал паспорта. Также состав и количество комиков на сцене могут отличаться от тех, которые указаны в афише.