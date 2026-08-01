Филармония имени Габдуллы Тукая приглашает вас на мини-фестиваль «Четыре взгляда на авторскую песню». В программе — выступления талантливых исполнителей, среди которых Галина Хомчик, Дмитрий Бикчентаев, Юлия Зиганшина и Михаил Башаков.
Галина Хомчик представит классическую авторскую песню, которая неоднократно завоевывала признание зрителей. Дмитрий Бикчентаев исполнит свои любимые произведения, а Юлия Зиганшина раскроет тему проникновения авторской песни в кино, театр и эстраду. Михаил Башаков предложит современную трактовку жанра, придавая ему новый виток жизни.
Мини-фестиваль будет интересен как любителям авторской песни, так и тем, кто хочет узнать о её богатой истории и новых тенденциях.
Присоединяйтесь к нам и насладитесь вечерним концертом, который запомнится вам на долгое время!