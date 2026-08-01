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Четыре взгляда на авторскую песню
Киноафиша Четыре взгляда на авторскую песню

Четыре взгляда на авторскую песню

12+
Продолжительность 135 минут
Возраст 12+

О концерте

Фестиваль «Четыре взгляда на авторскую песню» в Филармонии имени Габдуллы Тукая

Филармония имени Габдуллы Тукая приглашает вас на мини-фестиваль «Четыре взгляда на авторскую песню». В программе — выступления талантливых исполнителей, среди которых Галина Хомчик, Дмитрий Бикчентаев, Юлия Зиганшина и Михаил Башаков.

Галина Хомчик представит классическую авторскую песню, которая неоднократно завоевывала признание зрителей. Дмитрий Бикчентаев исполнит свои любимые произведения, а Юлия Зиганшина раскроет тему проникновения авторской песни в кино, театр и эстраду. Михаил Башаков предложит современную трактовку жанра, придавая ему новый виток жизни.

Мини-фестиваль будет интересен как любителям авторской песни, так и тем, кто хочет узнать о её богатой истории и новых тенденциях.

Участники фестиваля

  • Галина Хомчик — лауреат Царскосельской Художественной премии и член жюри крупнейших фестивалей авторской песни.
  • Дмитрий Бикчентаев — музыкант и композитор, заслуженный работник культуры РТ, пишет песни на стихи друзей-поэтов и коллекционирует редкие музыкальные инструменты.
  • Михаил Башаков — музыкант, поэт и художник, автор песен группы «Башаков BAND».
  • Юлия Зиганшина — народная артистка Республики Татарстан, исполнительница русских романсов и авторской песни.

Присоединяйтесь к нам и насладитесь вечерним концертом, который запомнится вам на долгое время!

Купить билет на концерт Четыре взгляда на авторскую песню

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В других городах
Август
20 августа четверг
18:30
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73

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