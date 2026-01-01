Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Доктор Гаф» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Иван Демьян и 7Б. Юбилейный концерт
16+
О концерте

Иван Демьян и группа 7Б: Юбилейный концерт

Не упустите шанс посетить уникальный юбилейный концерт группы 7Б и её лидера Ивана Демьяна, который уже стал легендой российской музыки. Группа известна не только своими хитами, но и участием в масштабных фестивалях, таких как «Нашествие». Их саундтреки к популярным фильмам, включая «Займемся любовью» и «Тень бойца», хорошо знакомы многим зрителям.

История группы

7Б была основана 8 марта 2001 года, и с тех пор радует своих поклонников запоминающимися композициями. Хиты, такие как «Молодые ветра», «Осень» и «Некрещеная луна», стали настоящими гимнами для многих поколений. Дебютный альбом группы сразу попал в ротацию на радиостанциях и быстро завоевал популярность.

Юбилейные мероприятия

Группа отметила своё 15-летие выпуском документального фильма «15 ветреных лет» и огромным гастрольным туром, который привлёк внимание к их творчеству. В этом году 7Б вновь порадует фанатов новым альбомом «Солнцу решать» на своё 16-летие.

Концертный график

7Б активно концертирует и участвует в различных музыкальных проектах, поэтому не упустите возможность стать частью их истории. Концерт в вашем городе — это уникальный шанс насладиться live-выступлением известной группы, услышать любимые хиты и открыть для себя новые песни.

Пожалуйста, следите за анонсами и не пропустите возможность увидеть 7Б на сцене!

Купить билет на концерт Иван Демьян и 7Б. Юбилейный концерт

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
22 апреля среда
20:00
Максимилианс Казань, Спартаковская, 6, ТЦ Suvar Plaza, 1 этаж
от 2500 ₽
23 апреля четверг
20:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 2500 ₽
26 апреля воскресенье
19:00
Максимилианс Челябинск, Труда, 183, ТРК «Гагарин-парк»
от 2500 ₽

Фотографии

Иван Демьян и 7Б. Юбилейный концерт Иван Демьян и 7Б. Юбилейный концерт Иван Демьян и 7Б. Юбилейный концерт Иван Демьян и 7Б. Юбилейный концерт Иван Демьян и 7Б. Юбилейный концерт Иван Демьян и 7Б. Юбилейный концерт Иван Демьян и 7Б. Юбилейный концерт Иван Демьян и 7Б. Юбилейный концерт Иван Демьян и 7Б. Юбилейный концерт

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше