Иван Демьян и 7Б. Юбилейный концерт

Иван Демьян и группа 7Б: Юбилейный концерт

Не упустите шанс посетить уникальный юбилейный концерт группы 7Б и её лидера Ивана Демьяна, который уже стал легендой российской музыки. Группа известна не только своими хитами, но и участием в масштабных фестивалях, таких как «Нашествие». Их саундтреки к популярным фильмам, включая «Займемся любовью» и «Тень бойца», хорошо знакомы многим зрителям.

История группы

7Б была основана 8 марта 2001 года, и с тех пор радует своих поклонников запоминающимися композициями. Хиты, такие как «Молодые ветра», «Осень» и «Некрещеная луна», стали настоящими гимнами для многих поколений. Дебютный альбом группы сразу попал в ротацию на радиостанциях и быстро завоевал популярность.

Юбилейные мероприятия

Группа отметила своё 15-летие выпуском документального фильма «15 ветреных лет» и огромным гастрольным туром, который привлёк внимание к их творчеству. В этом году 7Б вновь порадует фанатов новым альбомом «Солнцу решать» на своё 16-летие.

Концертный график

7Б активно концертирует и участвует в различных музыкальных проектах.

