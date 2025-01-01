Оркестр CAGMO. Рок-симфония при свечах

Рок-Симфония при свечах от оркестра CAGMO
Оркестр CAGMO с гордостью представляет свою новую концертную программу — «Рок-Симфония при свечах». Это уникальное музыкальное событие объединяет лучшие рок-хиты культовых групп, таких как:
- System Of A Down
- Linkin Park
- Metallica
- Evanescence
- Green Day
- Papa Roach
- Korn
- Guano Apes
- The Offspring
- Alien Ant Farm
Новая интерпретация рок-классики
Инструментальные аранжировки CAGMO сохраняют энергетику и характер оригинальных треков, раскрывая их с новой стороны. Оркестровое звучание фортепиано, струнных, флейты и ударной установки придаёт музыке объём и свежесть, усиливая эмоциональное восприятие любимых хитов.
Приглашаем вас насладиться живым исполнением музыкальных композиций, ставших культовыми для нескольких поколений!
Состав оркестра
В программе участвуют 16 музыкантов:
- Первые скрипки — 4
- Вторые скрипки — 4
- Альты — 2
- Виолончели — 2
- Контрабас — 1
- Фортепиано — 1
- Ударная установка — 1
- Флейта — 1
Трек-лист
В программе представлены следующие композиции:
- System Of A Down - Toxicity (3:39)
- System Of A Down - Aerials (4:03)
- System Of A Down - Chop Suey! (3:20)
- System Of A Down - Lonely Day (2:47)
- Linkin Park - From the Inside (2:54)
- Linkin Park - Numb (3:06)
- Linkin Park - What I've Done (3:25)
- Linkin Park - In the End (3:39)
- Metallica - The Unforgiven II (6:36)
- Metallica - Enter Sandman (5:30)
- Metallica - Nothing Else Matters (6:30)
- Evanescence - Bring Me To Life (4:11)
- Evanescence - Going Under (3:40)
- Evanescence - My Immortal (4:30)
- Alien Ant Farm - Smooth Criminal (3:30)
- Green Day - Boulevard Of Broken Dreams (4:50)
- Papa Roach - Last Resort (3:20)
- Korn - Freak On a Leash (4:30)
- Guano Apes - Lords Of The Boards (3:40)
- The Offspring - The Kids Aren't Alright (3:00)
Длительность программы
Общая продолжительность концерта составляет 81 минуту, без антракта. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!