Оркестр CAGMO. Рок-симфония при свечах

Рок-Симфония при свечах от оркестра CAGMO

Оркестр CAGMO с гордостью представляет свою новую концертную программу — «Рок-Симфония при свечах». Это уникальное музыкальное событие объединяет лучшие рок-хиты культовых групп, таких как:

System Of A Down

Linkin Park

Metallica

Evanescence

Green Day

Papa Roach

Korn

Guano Apes

The Offspring

Alien Ant Farm

Новая интерпретация рок-классики

Инструментальные аранжировки CAGMO сохраняют энергетику и характер оригинальных треков, раскрывая их с новой стороны. Оркестровое звучание фортепиано, струнных, флейты и ударной установки придаёт музыке объём и свежесть, усиливая эмоциональное восприятие любимых хитов.

Приглашаем вас насладиться живым исполнением музыкальных композиций, ставших культовыми для нескольких поколений!

Состав оркестра

В программе участвуют 16 музыкантов:

Первые скрипки — 4

Вторые скрипки — 4

Альты — 2

Виолончели — 2

Контрабас — 1

Фортепиано — 1

Ударная установка — 1

Флейта — 1

Трек-лист

В программе представлены следующие композиции:

System Of A Down - Toxicity (3:39) System Of A Down - Aerials (4:03) System Of A Down - Chop Suey! (3:20) System Of A Down - Lonely Day (2:47) Linkin Park - From the Inside (2:54) Linkin Park - Numb (3:06) Linkin Park - What I've Done (3:25) Linkin Park - In the End (3:39) Metallica - The Unforgiven II (6:36) Metallica - Enter Sandman (5:30) Metallica - Nothing Else Matters (6:30) Evanescence - Bring Me To Life (4:11) Evanescence - Going Under (3:40) Evanescence - My Immortal (4:30) Alien Ant Farm - Smooth Criminal (3:30) Green Day - Boulevard Of Broken Dreams (4:50) Papa Roach - Last Resort (3:20) Korn - Freak On a Leash (4:30) Guano Apes - Lords Of The Boards (3:40) The Offspring - The Kids Aren't Alright (3:00)

Длительность программы

Общая продолжительность концерта составляет 81 минуту, без антракта. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!