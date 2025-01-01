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Оркестр CAGMO. Рок-симфония при свечах
Киноафиша Оркестр CAGMO. Рок-симфония при свечах

Оркестр CAGMO. Рок-симфония при свечах

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Рок-Симфония при свечах от оркестра CAGMO

Оркестр CAGMO с гордостью представляет свою новую концертную программу — «Рок-Симфония при свечах». Это уникальное музыкальное событие объединяет лучшие рок-хиты культовых групп, таких как:

  • System Of A Down
  • Linkin Park
  • Metallica
  • Evanescence
  • Green Day
  • Papa Roach
  • Korn
  • Guano Apes
  • The Offspring
  • Alien Ant Farm

Новая интерпретация рок-классики

Инструментальные аранжировки CAGMO сохраняют энергетику и характер оригинальных треков, раскрывая их с новой стороны. Оркестровое звучание фортепиано, струнных, флейты и ударной установки придаёт музыке объём и свежесть, усиливая эмоциональное восприятие любимых хитов.

Приглашаем вас насладиться живым исполнением музыкальных композиций, ставших культовыми для нескольких поколений!

Состав оркестра

В программе участвуют 16 музыкантов:

  • Первые скрипки — 4
  • Вторые скрипки — 4
  • Альты — 2
  • Виолончели — 2
  • Контрабас — 1
  • Фортепиано — 1
  • Ударная установка — 1
  • Флейта — 1

Трек-лист

В программе представлены следующие композиции:

  1. System Of A Down - Toxicity (3:39)
  2. System Of A Down - Aerials (4:03)
  3. System Of A Down - Chop Suey! (3:20)
  4. System Of A Down - Lonely Day (2:47)
  5. Linkin Park - From the Inside (2:54)
  6. Linkin Park - Numb (3:06)
  7. Linkin Park - What I've Done (3:25)
  8. Linkin Park - In the End (3:39)
  9. Metallica - The Unforgiven II (6:36)
  10. Metallica - Enter Sandman (5:30)
  11. Metallica - Nothing Else Matters (6:30)
  12. Evanescence - Bring Me To Life (4:11)
  13. Evanescence - Going Under (3:40)
  14. Evanescence - My Immortal (4:30)
  15. Alien Ant Farm - Smooth Criminal (3:30)
  16. Green Day - Boulevard Of Broken Dreams (4:50)
  17. Papa Roach - Last Resort (3:20)
  18. Korn - Freak On a Leash (4:30)
  19. Guano Apes - Lords Of The Boards (3:40)
  20. The Offspring - The Kids Aren't Alright (3:00)

Длительность программы

Общая продолжительность концерта составляет 81 минуту, без антракта. Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 28 августа
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
19:00 от 2200 ₽

Фотографии

Оркестр CAGMO. Рок-симфония при свечах Оркестр CAGMO. Рок-симфония при свечах Оркестр CAGMO. Рок-симфония при свечах Оркестр CAGMO. Рок-симфония при свечах Оркестр CAGMO. Рок-симфония при свечах Оркестр CAGMO. Рок-симфония при свечах Оркестр CAGMO. Рок-симфония при свечах Оркестр CAGMO. Рок-симфония при свечах Оркестр CAGMO. Рок-симфония при свечах Оркестр CAGMO. Рок-симфония при свечах

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