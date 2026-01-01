Оповещения от Киноафиши
Трое в лесу, не считая волка...
Киноафиша Трое в лесу, не считая волка...

Спектакль Трое в лесу, не считая волка...

Постановка
Театр музыкально-пластической драмы «Преображение» 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Музыкальная сказка о приключениях в лесу

«Трое в лесу, не считая волка...» - это музыкальная сказка, в которой элементы боевика и приключений сливаются в единое целое. Герои спектакля отправляются в лес, полный неожиданностей, и сталкиваются с волком, что приводит к захватывающим событиям.

Авторы спектакля - Ерёмин С., Будник И., Клапатюк В., Фокин С. и Пятаков А. - создали уникальное мероприятие, вобравшее в себя музыку, пластику и драматургию, что делает этот спектакль особенным.

Для кого этот спектакль?

Спектакль будет интересен детям от 7 до 15 лет, а также взрослым, которые ценят музыкальные постановки. Семьи с детьми и любители музыкального театра найдут в нем множество новых впечатлений.

О чем спектакль?

Когда герои этой веселой и поучительной истории отправляются в лес, они даже не представляют, какие приключения и опасности их ожидают. В лесу их поджидает страшный серый волк, и только от их смекалки и дружбы зависит, чем закончится эта захватывающая история.

Фотографии

