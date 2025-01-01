Меню
Шоу каскадеров «Битва машин»
Киноафиша Шоу каскадеров «Битва машин»

Спектакль Шоу каскадеров «Битва машин»

0+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Экстремальное шоу с каскадёрами на Ипподроме «Акбузат»

Погрузитесь в мир захватывающих трюков и адреналина на уникальном шоу «Битва Машин». Вас ждут захватывающие моменты, которые оставят незабываемые впечатления!

Что вас ожидает?

  • Экстремальные авто и мото трюки
  • Впечатляющий джип-монстр трак BIG FOOT
  • Полицейские развороты на 360°
  • Езда на двух колесах и замена колес в движении
  • Пиротехника и яркие салюты
  • Дрифт, прыжки, погони и взрывы

Эмоции на грани

Каждое выступление — это настоящий спектакль, полный экшена и адреналина. Вы сможете насладиться невероятными трюками, выполненными профессиональными каскадёрами, которые покажут свою виртуозность и мастерство.

Важная информация для посетителей

Обратите внимание, что дети до 14 лет могут посещать шоу только в сопровождении взрослых. Это мероприятие станет отличной возможностью провести время с семьёй и друзьями.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего события! Битва Машин подарит вам эмоции, которые останутся в памяти на всю жизнь!

Купить билет на спектакль Шоу каскадеров «Битва машин»

Сентябрь
19 сентября пятница
18:30
Ипподром «Акбузат» Уфа, Менделеева, 217а
от 1000 ₽
20 сентября суббота
18:30
Ипподром «Акбузат» Уфа, Менделеева, 217а
от 1000 ₽
21 сентября воскресенье
17:00
Ипподром «Акбузат» Уфа, Менделеева, 217а
от 1000 ₽

