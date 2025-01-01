Спектакль Шоу каскадеров «Битва машин»

Экстремальное шоу с каскадёрами на Ипподроме «Акбузат»

Погрузитесь в мир захватывающих трюков и адреналина на уникальном шоу «Битва Машин». Вас ждут захватывающие моменты, которые оставят незабываемые впечатления!

Что вас ожидает?

Экстремальные авто и мото трюки

Впечатляющий джип-монстр трак BIG FOOT

Полицейские развороты на 360°

Езда на двух колесах и замена колес в движении

Пиротехника и яркие салюты

Дрифт, прыжки, погони и взрывы

Эмоции на грани

Каждое выступление — это настоящий спектакль, полный экшена и адреналина. Вы сможете насладиться невероятными трюками, выполненными профессиональными каскадёрами, которые покажут свою виртуозность и мастерство.

Важная информация для посетителей

Обратите внимание, что дети до 14 лет могут посещать шоу только в сопровождении взрослых. Это мероприятие станет отличной возможностью провести время с семьёй и друзьями.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего события! Битва Машин подарит вам эмоции, которые останутся в памяти на всю жизнь!