Спектакль Сказка о потерянном времени

Сказка о потерянном времени
Нижегородский театр юного зрителя 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

Современная Сказка о потерянном времени в Нижегородском ТЮЗе

В Нижегородском ТЮЗе состоится показ спектакля «Сказка о потерянном времени», который затрагивает актуальную для современности тему: как технологии могут похитить время у детей. В сюжете бабушки и дедушки занимаются съемками для Tik-Tok и общаются в Discord, а сами дети оказываются в ловушке злых волшебников, лишающих их времени.

Современная интерпретация классической сказки

Эта постановка представляет собой адаптацию известной сказки, перенесенной в контекст сегодняшних подростков. Если ранее «потерянным» считалось время, проведенное на улице, то сейчас это время, затраченное на создание и потребление контента.

Эмоции и развлечения для юной аудитории

Не стоит переживать, что вас ждет скучное поучение о цифровых гаджетах. Спектакль наполнен запоминающимися песнями и танцами, актуальным юмором и интересными персонажами. Здесь пробуждается желание увидеть мир, в котором есть не только телефоны, но и друзья, родители и творчество.

Такой подход делает спектакль привлекательным для ценителей современных интерпретаций классических историй и важной социальной тематики. Не упустите возможность посетить это яркое театральное событие!

Январь
8 января четверг
12:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 700 ₽
15:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 700 ₽
9 января пятница
12:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 700 ₽
15:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 700 ₽

Сказка о потерянном времени Сказка о потерянном времени Сказка о потерянном времени Сказка о потерянном времени Сказка о потерянном времени Сказка о потерянном времени Сказка о потерянном времени

