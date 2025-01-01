Спектакль Три сестры

Меню
Труппа Пушкинской школы под руководством Владимира Рецептера готовит новую интерпретацию классической пьесы Антона Чехова «Три сестры». Это произведение, написанное в 1900 году, на протяжении более одного века продолжает волновать зрителей и собирать аншлаги на театральных подмостках.

О пьесе

«Три сестры» — это история о мечтах и разочарованиях, любви и одиночестве. Главные героини - сёстры Ольга, Маша и Ирина - стремятся к счастливой жизни, мечтая о столице, но сталкиваются с суровой реальностью провинциальной жизни. Чехов мастерски передаёт атмосферу меланхолии и надежды, заставляя задуматься о смысле существования.

Интерпретация от Пушкинской школы

В новой интерпретации, режиссёр Владимир Рецептер делает акцент на внутреннем мире героинь, раскрывая их чувства и переживания. Это позволит зрителям увидеть знакомую историю с новой стороны и переосмыслить привычные жизненные ценности. В спектакле ожидаются новые прочтения персонажей и пронзительные монологи, которые заставят зрителя задуматься о главных вопросах жизни.

Почему стоит посетить спектакль

Пушкинская школа славится своим высоким уровнем актёрского мастерства и интересными сценическими решениями. В спектакле будут задействованы талантливые актёры, каждая из которых привнесёт в образ своей героини уникальную индивидуальность.

Не упустите шанс стать свидетелем этого театрального события! «Три сестры» в исполнении Пушкинской школы обещает стать ярким представлением в нашем театральном календаре.

Декабрь
Январь
Февраль
Март
23 декабря вторник
19:00
Пушкинская школа Владимира Рецептера Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
24 декабря среда
19:00
Пушкинская школа Владимира Рецептера Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 1500 ₽
16 января пятница
19:00
Пушкинская школа Владимира Рецептера Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
15 февраля воскресенье
18:00
Пушкинская школа Владимира Рецептера Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
20 марта пятница
19:00
Пушкинская школа Владимира Рецептера Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41

В ближайшие дни

Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
17 апреля в 12:00 Casino Museum
от 900 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
24 января в 14:00 Casino Museum
от 900 ₽
Гринч — похититель Рождества
0+
Детский Детские елки
Гринч — похититель Рождества
21 декабря в 15:30 Karlsson Haus на Кирочной
от 2450 ₽
