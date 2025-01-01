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Кошкин дом
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Спектакль Кошкин дом

Постановка
Легенда 0+
Продолжительность 55 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Кошкин дом Самуила Маршака в театре «Легенда»

Вдохновляющий детский спектакль

Спектакль «Кошкин дом» в театре «Легенда» — это не просто сказка, а чудесное событие для каждого ребёнка. Он не только развлекает, но и выполняет важную воспитательную роль, пробуждая воображение, вызывая сопереживание и позволяя стать участником увлекательных событий.

Сказка Самуила Маршака

Основой постановки стала любимая детская сказка Самуила Маршака о богатой Кошке, которая учит важному уроку: «друг познаётся в беде». Самуил Маршак — основоположник детской литературы и первый организатор детского театра в стране. Он оказал огромное влияние на развитие детской литературы и воспитание молодого поколения, что делает его произведения особенно ценными.

Актуальные уроки

Сказка Маршака остаётся актуальной и в наше время. История о Кошке, которая сначала отмахивалась от котят, но затем нуждается в их помощи, учит важности чуткости и внимательности, а также предупреждает о последствиях необдуманных действий, таких как игра с огнём.

Современная постановка

В нашей постановке используются современные декорации, яркие объёмные костюмы, бутафория и театральные спецэффекты, чтобы создать захватывающее зрелище для юных зрителей. Оригинальная музыка дополняет сценическое действие, помогает раскрыть характер персонажей и сделать их более близкими и понятными детям.

Приглашаем к просмотру

Посетите наш спектакль и позвольте вашим детям окунуться в мир увлекательных приключений, где важные уроки преподаются через увлекательные и запоминающиеся события.

Режиссер
Наталья Сергеева
В ролях
Мария Филиппова
Виола Лобань
Григорий Змырли
Виталий Григорьев
Анна Шмелева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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