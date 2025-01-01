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Как важно быть серьезным
Киноафиша Как важно быть серьезным

Спектакль Как важно быть серьезным

18+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль по произведению Оскара Уайльда в Ерундопель-театре

Приглашаем вас на спектакль по произведению Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным», который пройдет в Ерундопель-театре. Это комедия, полная остроумия и тонкого сарказма, о том, как легко запутаться в собственных выдумках.

Сюжет

Два друга, оба настоящие джентльмены, влюблены и немного легкомысленны. Их избранницы мечтают о серьезных и положительных женихах, которые обязательно должны носить имя Эрнест. Интересно, что это имя созвучно английскому слову earnest, что в переводе означает «серьезный». Друзья виртуозно избегают правды, но события развиваются стремительно, порождая цепочку недоразумений, о которых они и не могли помыслить.

Темы и идеи

Спектакль поднимает важные вопросы о любви и серьезности в отношениях. Истинное чувство ставит все на свои места и заставляет усомниться в том, так ли «важно быть серьезным», когда ты влюблен?

Не упустите возможность увидеть этот яркий спектакль, который заставит вас задуматься о любви и серьезности в жизни!

Режиссер
Наталья Уполовникова
В ролях
Олег Горсков
Александр Шалыгин
София Сахран
Рушана Шамсутдинова
Ксения Махнева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
ОКЦ «На Пушкинской» Санкт-Петербург, Пушкинская, 9
18:00 от 1000 ₽

Фотографии

Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным Как важно быть серьезным

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