Спектакль Как важно быть серьезным

Спектакль по произведению Оскара Уайльда в Ерундопель-театре

Приглашаем вас на спектакль по произведению Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным», который пройдет в Ерундопель-театре. Это комедия, полная остроумия и тонкого сарказма, о том, как легко запутаться в собственных выдумках.

Сюжет

Два друга, оба настоящие джентльмены, влюблены и немного легкомысленны. Их избранницы мечтают о серьезных и положительных женихах, которые обязательно должны носить имя Эрнест. Интересно, что это имя созвучно английскому слову earnest, что в переводе означает «серьезный». Друзья виртуозно избегают правды, но события развиваются стремительно, порождая цепочку недоразумений, о которых они и не могли помыслить.

Темы и идеи

Спектакль поднимает важные вопросы о любви и серьезности в отношениях. Истинное чувство ставит все на свои места и заставляет усомниться в том, так ли «важно быть серьезным», когда ты влюблен?

Не упустите возможность увидеть этот яркий спектакль, который заставит вас задуматься о любви и серьезности в жизни!