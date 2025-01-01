Спектакль «Федорино горе» рассказывает о загадочной старушке Федоре, которая кажется тихой и мирной. Однако о ней ходят слухи: будто бы она не хочет жить в чистоте! Давайте заглянем в её дом.
Что мы видим? На окнах и дверях — паутина, скатерть на столе перекошена, а мышки чувствуют себя как дома. Даже таракан завёлся у Федоры в кармане! Посуды на столе не мыты, а самовар не чищен. И её коты — настоящие хулиганы: они швыряют и разбивают посуду, словно это игрушки.
Но Федора только улыбается. Ей кажется, что всё в порядке! Даже когда посуда разбивается, её настроение не портится. Коты, используя остатки посуды, организуют веселый концерт.
Сможем ли помочь несчастной посуде? Какое чудо сможет преобразить Федору, сделав её более внимательной и доброй? Это чудо — милосердие и сострадание, которые есть в душе каждого человека, нужно лишь их разбудить!
Спектакль учит нас важности признания ошибок, способности сопереживать и, что самое главное, как прекрасно жить в чистом и мирном доме. Веселые сценки из жизни котов и множество песен делают спектакль увлекательным и динамичным.
Кроме традиционных кукол, в спектакле задействованы теневые куклы, а роль Федоры исполняет большая ростовая кукла. Она вступает в диалог с защитниками своей посуды, что добавляет интерактивности и яркости постановке.