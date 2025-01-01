Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Федорино горе
Киноафиша Федорино горе

Спектакль Федорино горе

0+
Режиссер Людмила Федорова
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль по сказке Чуковского

Спектакль «Федорино горе» рассказывает о загадочной старушке Федоре, которая кажется тихой и мирной. Однако о ней ходят слухи: будто бы она не хочет жить в чистоте! Давайте заглянем в её дом.

Заглянем в дом Федоры

Что мы видим? На окнах и дверях — паутина, скатерть на столе перекошена, а мышки чувствуют себя как дома. Даже таракан завёлся у Федоры в кармане! Посуды на столе не мыты, а самовар не чищен. И её коты — настоящие хулиганы: они швыряют и разбивают посуду, словно это игрушки.

Но Федора только улыбается. Ей кажется, что всё в порядке! Даже когда посуда разбивается, её настроение не портится. Коты, используя остатки посуды, организуют веселый концерт.

Чудо милосердия

Сможем ли помочь несчастной посуде? Какое чудо сможет преобразить Федору, сделав её более внимательной и доброй? Это чудо — милосердие и сострадание, которые есть в душе каждого человека, нужно лишь их разбудить!

Уроки доброты

Спектакль учит нас важности признания ошибок, способности сопереживать и, что самое главное, как прекрасно жить в чистом и мирном доме. Веселые сценки из жизни котов и множество песен делают спектакль увлекательным и динамичным.

Инновационные решения

Кроме традиционных кукол, в спектакле задействованы теневые куклы, а роль Федоры исполняет большая ростовая кукла. Она вступает в диалог с защитниками своей посуды, что добавляет интерактивности и яркости постановке.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Бродячая собачка Санкт-Петербург, просп. Стачек, 59
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽

Фотографии

Федорино горе Федорино горе Федорино горе Федорино горе

В ближайшие дни

Шиворот-навыворот, или Алена против дракона
6+
Детские елки Мюзикл Детский
Шиворот-навыворот, или Алена против дракона
30 декабря в 12:00 Дом молодежи Василеостровского района
от 1200 ₽
Ошибки молодости
12+
Комедия Драма Комедийная драма
Ошибки молодости
11 сентября в 19:15 Легенда
от 2500 ₽
Я тебе верю!
12+
Танцевальный Музыка
Я тебе верю!
11 сентября в 19:00 Колизей
от 700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше