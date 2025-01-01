Кукольный спектакль по сказке Чуковского

Спектакль «Федорино горе» рассказывает о загадочной старушке Федоре, которая кажется тихой и мирной. Однако о ней ходят слухи: будто бы она не хочет жить в чистоте! Давайте заглянем в её дом.

Заглянем в дом Федоры

Что мы видим? На окнах и дверях — паутина, скатерть на столе перекошена, а мышки чувствуют себя как дома. Даже таракан завёлся у Федоры в кармане! Посуды на столе не мыты, а самовар не чищен. И её коты — настоящие хулиганы: они швыряют и разбивают посуду, словно это игрушки.

Но Федора только улыбается. Ей кажется, что всё в порядке! Даже когда посуда разбивается, её настроение не портится. Коты, используя остатки посуды, организуют веселый концерт.

Чудо милосердия

Сможем ли помочь несчастной посуде? Какое чудо сможет преобразить Федору, сделав её более внимательной и доброй? Это чудо — милосердие и сострадание, которые есть в душе каждого человека, нужно лишь их разбудить!

Уроки доброты

Спектакль учит нас важности признания ошибок, способности сопереживать и, что самое главное, как прекрасно жить в чистом и мирном доме. Веселые сценки из жизни котов и множество песен делают спектакль увлекательным и динамичным.

Инновационные решения

Кроме традиционных кукол, в спектакле задействованы теневые куклы, а роль Федоры исполняет большая ростовая кукла. Она вступает в диалог с защитниками своей посуды, что добавляет интерактивности и яркости постановке.