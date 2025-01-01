Спектакль Три поросенка

Веселая сказка по книге Сергея Михалкова

Всемирно любимая сказка о трёх розовых братцах с задорными хвостиками оживает на нашей сцене!

Начало приключений

История начинается с прекрасной погоды — яркое солнце светит на синем небе, душистые цветы качаются на зелёной траве. Озорники Ниф-Ниф и Нуф-Нуф обожают веселиться, танцевать и бездельничать. «Какое свинство!» — недоволен на них трудолюбивый Наф-Наф, который всегда занят полезными делами.

Захватывающие приключения для маленьких зрителей

Только самые смелые маленькие зрители увидят захватывающие дух приключения трёх поросят и узнают, почему дом для поросёнка должен быть настоящей крепостью! А закончится наша кукольная история радостной песенкой: «Нам не страшен серый волк!»