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Три поросенка
Билеты от 600₽
Киноафиша Три поросенка

Спектакль Три поросенка

Постановка
Театр кукол им. Образцова 0+
Режиссер Екатерина Образцова
Продолжительность 1 час, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Веселая сказка по книге Сергея Михалкова

Всемирно любимая сказка о трёх розовых братцах с задорными хвостиками оживает на нашей сцене!

Начало приключений

История начинается с прекрасной погоды — яркое солнце светит на синем небе, душистые цветы качаются на зелёной траве. Озорники Ниф-Ниф и Нуф-Нуф обожают веселиться, танцевать и бездельничать. «Какое свинство!» — недоволен на них трудолюбивый Наф-Наф, который всегда занят полезными делами.

Захватывающие приключения для маленьких зрителей

Только самые смелые маленькие зрители увидят захватывающие дух приключения трёх поросят и узнают, почему дом для поросёнка должен быть настоящей крепостью! А закончится наша кукольная история радостной песенкой: «Нам не страшен серый волк!»

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
11:00 от 600 ₽
13 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
11:00 от 600 ₽
28 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
12:30 от 1000 ₽

Фотографии

Три поросенка Три поросенка Три поросенка Три поросенка Три поросенка

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