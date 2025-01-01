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Алиса в Стране чудес
Билеты от 550₽
Киноафиша Алиса в Стране чудес

Спектакль Алиса в Стране чудес

6+
Возраст 6+
Билеты от 550₽

О концерте/спектакле

Спектакль "Алиса в Стране Чудес": Погружение в мир абсурда

Приглашаем вас на удивительное театральное представление, полное безумного юмора, танцев и уникальной импровизации! Спектакль "Алиса в Стране Чудес" — это не просто постановка, а настоящее путешествие в мир абсурда и фантазии.

Что ожидает зрителей?

В "Алисе в Стране Чудес" вы не только станете свидетелями невероятных приключений главной героини, но и сможете участвовать в интерактивных моментах спектакля. Ожидайте неожиданные повороты сюжета и яркие персонажи, которые подарят вам множество положительных эмоций.

Интересные факты

  • Спектакль основан на знаменитой книге Льюиса Кэрролла, впервые опубликованной в 1865 году.
  • Каждый показ — это уникальное событие, благодаря импровизации актеров и взаимодействию со зрителями.
  • Наш театр известен своей оригинальной интерпретацией классических произведений, и "Алиса" не исключение.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного спектакля! Билеты уже в продаже, и мы уверены, что после просмотра "Алисы в Стране Чудес" вы не будете прежними.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
ЦНК «Мир искусств» Москва, Смоленская наб., 5/13
19:00 от 550 ₽

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