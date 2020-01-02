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Все мои сыновья
Билеты от 1200₽
Киноафиша Все мои сыновья

Спектакль Все мои сыновья

Знаковая американская драма 1940-х
Постановка
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Семейно-историческая драма

Спектакль «Все мои сыновья» по пьесе Артура Миллера — глубокая и трагическая драма о семье, в которой младший сын ждет возвращения своего пропавшего без вести брата с войны, почти лишившись надежды. Исчезновение летчика оказывается следствием роковой ошибки его отца, чья вина приводит к фатальным последствиям для всей семьи. Судьба, как неумолимая паутина, плетет причинно-следственные связи, отказываясь прощать тех, кто допустил роковую ошибку.

Тема ответственности и предательства
Истинная любовь между невестой пропавшего летчика и его младшим братом оказывается под сомнением, рассматриваясь как предательство и угроза семейному благосостоянию. Главный герой становится заложником обстоятельств, где истина родственных отношений подменяется жаждой личного обогащения, и последствия этой подмены оказываются необратимыми.

Творческое продолжение работы с Артуром Миллером
Этот спектакль стал вторым проектом Леонида Хейфеца по пьесам Артура Миллера в репертуаре Театра Маяковского. Ранее, с 2012 года, в театре идет спектакль «Цена», также поставленный по произведению Миллера.

Режиссер
Леонид Хейфец
В ролях
Виктор Запорожский
Ольга Прокофьева
Алексей Фатеев
Олег Ребров
Полина Лазарева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 октября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 1200 ₽
28 ноября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Все мои сыновья Все мои сыновья Все мои сыновья Все мои сыновья Все мои сыновья Все мои сыновья Все мои сыновья Все мои сыновья Все мои сыновья

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