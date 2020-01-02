Семейно-историческая драма

Спектакль «Все мои сыновья» по пьесе Артура Миллера — глубокая и трагическая драма о семье, в которой младший сын ждет возвращения своего пропавшего без вести брата с войны, почти лишившись надежды. Исчезновение летчика оказывается следствием роковой ошибки его отца, чья вина приводит к фатальным последствиям для всей семьи. Судьба, как неумолимая паутина, плетет причинно-следственные связи, отказываясь прощать тех, кто допустил роковую ошибку.

Тема ответственности и предательства

Истинная любовь между невестой пропавшего летчика и его младшим братом оказывается под сомнением, рассматриваясь как предательство и угроза семейному благосостоянию. Главный герой становится заложником обстоятельств, где истина родственных отношений подменяется жаждой личного обогащения, и последствия этой подмены оказываются необратимыми.

Творческое продолжение работы с Артуром Миллером

Этот спектакль стал вторым проектом Леонида Хейфеца по пьесам Артура Миллера в репертуаре Театра Маяковского. Ранее, с 2012 года, в театре идет спектакль «Цена», также поставленный по произведению Миллера.