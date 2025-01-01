Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Медея

Спектакль Медея

Постановка
Русская антреприза им. Андрея Миронова 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Трагедия Еврипида на сцене театра имени Миронова

Спектакль создан при финансовой поддержке Министерства культуры России и основан на трагедии Еврипида «Медея». Это чистый текст пьесы, без компиляций и вариаций, который рассказывает один из самых знаменитых греческих мифов об аргонавтах и трагической любви Медеи и Ясона.

Тематика

В центре внимания — любовь, страсть, честь, месть и разлука. Авторы спектакля соединяют современный пульс жизни с греческой мифологией, создавая яркий сценический язык и полифоничное актерское существование.

Уникальный подход

Эта постановка выходит за рамки традиционного театра. Она представляет собой художественную акцию, в которой каждый актер участвовал в поиске нового художественного языка. Для этого был разработан специальный тренинг по звукоизвлечению. В результате длительных поисков была найдена форма, отражающая представление о древнегреческом театре. Спектакль рассказывает свою историю не через традиционные драматические приемы, а с помощью языка древнегреческого театра, включая принципы остранения и работу с телом и звуком.

Стоит посетить

Каждый элемент этой постановки был тщательно продуман, и команда высоко ценит проделанную работу. «Медея» обещает стать незабываемым театральным опытом для зрителей.

 

Режиссер
Влад Фурман
В ролях
Петр Семак
Нелли Попова
Александр Большаков
Мария Мещерякова
Вадим Франчук

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 октября
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Два портрета
16+
Премьера Драма
Два портрета
25 сентября в 19:30 Театр им. Ленсовета
от 800 ₽
Ночь ее откровений
12+
Комедия Драма
Ночь ее откровений
20 ноября в 19:00 Санкт-Петербургский ДК железнодорожников
от 1200 ₽
Прогулка по Михайловскому театру
6+
Иммерсивный
Прогулка по Михайловскому театру
12 августа в 15:30 Михайловский театр
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше