Спектакль Медея

Трагедия Еврипида на сцене театра имени Миронова

Спектакль создан при финансовой поддержке Министерства культуры России и основан на трагедии Еврипида «Медея». Это чистый текст пьесы, без компиляций и вариаций, который рассказывает один из самых знаменитых греческих мифов об аргонавтах и трагической любви Медеи и Ясона.

Тематика

В центре внимания — любовь, страсть, честь, месть и разлука. Авторы спектакля соединяют современный пульс жизни с греческой мифологией, создавая яркий сценический язык и полифоничное актерское существование.

Уникальный подход

Эта постановка выходит за рамки традиционного театра. Она представляет собой художественную акцию, в которой каждый актер участвовал в поиске нового художественного языка. Для этого был разработан специальный тренинг по звукоизвлечению. В результате длительных поисков была найдена форма, отражающая представление о древнегреческом театре. Спектакль рассказывает свою историю не через традиционные драматические приемы, а с помощью языка древнегреческого театра, включая принципы остранения и работу с телом и звуком.

Стоит посетить

Каждый элемент этой постановки был тщательно продуман, и команда высоко ценит проделанную работу. «Медея» обещает стать незабываемым театральным опытом для зрителей.