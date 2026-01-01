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Анна Каренина
Киноафиша Анна Каренина

Спектакль Анна Каренина

Балет-фаворит — вне всяких сомнений
Постановка
Мариинский театр 16+
Продолжительность 1 час 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Балет «Анна Каренина» Родиона Щедрина в Мариинском театре

Балет Родиона Щедрина «Анна Каренина» – одна из самых ярких и эмоционально насыщенных постановок в истории российской хореографии. Музыка Щедрина, вдохновленная знаменитым романом Льва Толстого, пронизана трагизмом, глубокой внутренней борьбой героев и страстями, охватывающими всех участников этой драматической истории.

История создания

Премьера балета состоялась 10 июня 1972 года в Большом театре, Москва, в постановке Майи Плисецкой, которая также исполнила главную роль Анны Карениной. Вдохновленная великой трагедией Толстого, хореография Плисецкой привнесла в балет элементы глубокой психологической драмы и выразительной пластики. Мастерица перенесла эмоции персонажей в танец, что сделало постановку одной из самых ярких и значимых в советской хореографии.

Музыка Родиона Щедрина

Саундтрек балета, написанный Родионом Щедриным, является не только основой музыкальной атмосферы, но и важным элементом повествования. Музыка отражает душевные терзания Анны, её борьбу между любовью и моральными обязанностями, а также разрушение её жизни. Щедрин сочетает элементы русской народной музыки с современными музыкальными приёмами, что придаёт балету особую атмосферу и динамичность.

Постановка в Мариинском театре

Премьера балета в Мариинском театре состоялась 15 апреля 2010 года. Мариинская версия подчеркнула не только трагизм событий, но и бесконечную силу человеческих страстей, захватывающих душу героини. Воплощение Анны Карениной на сцене в исполнении ведущих балерин Мариинского театра также продемонстрировало глубину и многообразие человеческих чувств, которые не могут быть переданы словами, а только через танец.

Основные особенности

«Анна Каренина» – это не только балет, но и настоящая психология через движения тела. Артисты не только танцуют, но и живут на сцене, что позволяет зрителям пережить драму героев на глубоком эмоциональном уровне. Пластика, используемая в хореографии, активно работает с внутренним состоянием персонажей, что позволяет каждому движению наполниться значением. Мариинская постановка остаётся верной этой концепции, превращая балет в глубокое эмоциональное переживание.

Резюме постановки

Балет «Анна Каренина» Родиона Щедрина в исполнении Мариинского театра представляет собой не только пример мастерской хореографии, но и настоящее произведение искусства, где музыка, танец и драматургия переплетаются в едином целое. Это балет о страсти, любви, разрушении и поиске смысла, который не может оставить равнодушным зрителя.

 

Фотографии

Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина Анна Каренина
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