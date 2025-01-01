Материнское сердце: Спектакль Андрея Могучего, который трогает до глубины души

По мотивам рассказов Василия Шукшина, текстов Николая и Елены Рерих, а также стихотворений Козьмы Пруткова был создан спектакль «Материнское сердце». Проект удостоен специальной премии жюри драматического театра на Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» 2023. Наградой отмечена работа Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова за создание образа русской женщины в исполнении Нины Усатовой.

Сюжет

Спектакль рассказывает историю Авдотьи Громовой, простой русской женщины, которая на стареньком мотоцикле «Урал» отправляется в Москву, чтобы спасти своего сына Витьку от тюрьмы. На протяжении этого путешествия ей предстоит встретить многих людей, у каждого из которых своя другая судьба и своя история. Но сердце матери, как и сама Россия, полнится желаниями помочь и защитить. Сможет ли она спасти своего сына?

Андрей Могучий о спектакле

«Рассказ Шукшина о Материнском сердце — это начало длинного пути, исследующего душу русского человека», — говорит режиссер. Он считает, что судьба сына — это лишь повод для путешествия, которое вдохновляет на эпические размышления о русской природе. В спектакле можно заметить стихотворения Козьмы Пруткова и фрагменты сочинений Николая и Елены Рерих, что придает произведению глубину и многослойность.

Исполнители

В спектакле участвуют как опытные артисты, так и студенты мастерской Андрея Могучего. Среди них Нина Усатова, Андрей Феськов, Виктор Княжев, Юлия Дейнега и многие другие.

Спектакль «Материнское сердце» — это не просто театральное представление, это возможность прикоснуться к самым сокровенным чувствам, осознать важность материнской любви и найти себя в бескрайних просторах русской души.