Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Три Ивана
Билеты от 1000₽
Киноафиша Три Ивана

Спектакль Три Ивана

Постановка
МОСТ 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Сказочный мир в спектакле «Три Ивана»

Андрей Усачёв, известный детский поэт и писатель, автор таких популярных произведений, как «Умная собачка Сони» и логопедического бестселлера «Малуся и рогопед», переписал стихами одну из самых интересных русских народных сказок «Иван-коровий сын». На основе этого увлекательного текста Евгений Славутин, художественный руководитель Театра МОСТ, создал уморительно весёлый спектакль под названием «Три Ивана».

Сказочный балаганчик

Спектакль «Три Ивана» — это не просто театральное представление, а целый сказочный мир, где царит радость и беззаботность. Здесь все равны и счастливы, как в старинном балаганчике. Зрителей ждут увлекательные приключения: они смогут сочинить колыбельную для трех Иванов, сделать богатырскую зарядку и победить Змея Заморского.

Волшебная повозка

А откуда, спросите вы, взялся этот старинный балаганчик? Волшебную повозку прикатили артисты театра, и об этом они споют в самом начале представления:

«По деревням и сёлам, По городам и странам, Мы странствуем с весёлым Походным балаганом. Пускай он весь трясётся И светится от дыр, Сквозь эти дыры можно...»

Не упустите возможность окунуться в мир сказки и веселья вместе с театром МОСТ. Спектакль «Три Ивана» станет отличным выбором для семейного времяпрепровождения!

Режиссер
Евгений Славутин
В ролях
Александр Лисицин
Полина Тихомирова
Евгения Явтушенко
Анна Голотова
Ольга Базанова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
11:00 от 1000 ₽
1 ноября
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
12:00 от 1000 ₽

Фотографии

Три Ивана Три Ивана Три Ивана Три Ивана Три Ивана Три Ивана Три Ивана Три Ивана

В ближайшие дни

Отдам бывшего в хорошие руки
16+
Комедия
Отдам бывшего в хорошие руки
13 февраля в 19:00 Центральный Дом Литераторов
от 2000 ₽
Павел I
16+
Драма
Павел I
22 сентября в 19:30 Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
от 7200 ₽
Республика ШКИД
0+
Мюзикл Детский
Республика ШКИД
6 декабря в 12:00 Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше