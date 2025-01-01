Сказочный мир в спектакле «Три Ивана»

Андрей Усачёв, известный детский поэт и писатель, автор таких популярных произведений, как «Умная собачка Сони» и логопедического бестселлера «Малуся и рогопед», переписал стихами одну из самых интересных русских народных сказок «Иван-коровий сын». На основе этого увлекательного текста Евгений Славутин, художественный руководитель Театра МОСТ, создал уморительно весёлый спектакль под названием «Три Ивана».

Сказочный балаганчик

Спектакль «Три Ивана» — это не просто театральное представление, а целый сказочный мир, где царит радость и беззаботность. Здесь все равны и счастливы, как в старинном балаганчике. Зрителей ждут увлекательные приключения: они смогут сочинить колыбельную для трех Иванов, сделать богатырскую зарядку и победить Змея Заморского.

Волшебная повозка

А откуда, спросите вы, взялся этот старинный балаганчик? Волшебную повозку прикатили артисты театра, и об этом они споют в самом начале представления:

«По деревням и сёлам, По городам и странам, Мы странствуем с весёлым Походным балаганом. Пускай он весь трясётся И светится от дыр, Сквозь эти дыры можно...»

Не упустите возможность окунуться в мир сказки и веселья вместе с театром МОСТ. Спектакль «Три Ивана» станет отличным выбором для семейного времяпрепровождения!