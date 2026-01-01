Оповещения от Киноафиши
Капитанская дочка
Билеты от 600₽
Киноафиша Капитанская дочка

Спектакль Капитанская дочка

Постановка
Театр им. Пушкина 12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О спектакле

«Капитанская дочка» на сцене театра имени А.С. Пушкина

Театр имени А.С. Пушкина представляет спектакль по мотивам знаменитого произведения Александра Пушкина «Капитанская дочка». В этой захватывающей истории происходит необычный уговор между молодым дворянином и беглым бунтовщиком: платить добром за добро. События разворачиваются в череду случайностей, заставляя зрителей задуматься о жертвах, которые необходимо принести на пути к свободе.

Режиссёр и автор сценической версии, Олег Долин, предлагает уникальное видение классического сюжета. В спектакле заняты талантливые актёры: Назар Сафонов в роли Пугачёва, Руслан Чагилов как Гринёв, а также Иван Литвиненко, Константин Похмелов, Алексей Воропанов и другие. Каждый из них привносит свою индивидуальность в образы, создавая многослойный и запоминающийся спектакль.

Глубина сюжетных линий

«Капитанская дочка» — это история о странной дружбе между Гринёвым и Пугачёвым, о выборе и внутреннем конфликте. Каждый из нас в жизни не раз задаётся вопросом: «Правильно ли я поступил? Чиста ли моя совесть?» Это произведение Пушкина, насыщенное сложными характерными чертами, позволяет зрителю ощутить всю гамму эмоций и задуматься о последствиях своих решений.

Особенности спектакля

Важно отметить, что в световом оформлении спектакля используются интенсивные стробоскопические эффекты (частые световые вспышки). Если вы почувствуете дискомфорт, пожалуйста, не зажмуривайте глаза, а аккуратно отверните голову от источника света и мягко прикройте глаза ладонями.

Не упустите возможность увидеть этот выдающийся спектакль, который продолжает вносить вклад в театральное искусство и оставляет зрителей под впечатлением.

Режиссер
Олег Долин
В ролях
Назар Сафонов
Руслан Чагилов
Иван Литвиненко
Константин Похмелов
Алексей Воропанов

Купить билет на спектакль Капитанская дочка

Помощь с билетами
Март
Апрель
Май
11 марта среда
19:00
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
от 600 ₽
15 апреля среда
19:00
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
от 700 ₽
25 апреля суббота
15:00
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
от 600 ₽
19:00
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
от 700 ₽
18 мая понедельник
19:00
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
от 600 ₽

Фотографии

Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка

