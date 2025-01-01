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По тропе исполнения желаний. Автобусная экскурсия
Билеты от 1900₽
Киноафиша По тропе исполнения желаний. Автобусная экскурсия

Спектакль По тропе исполнения желаний. Автобусная экскурсия

Постановка
Театр им. Булгакова 0+
Продолжительность 3 часа 30 минут
Возраст 0+
Билеты от 1900₽

О концерте/спектакле

Иммерсивное путешествие по булгаковским местам

Приглашаем всех, кто верит в чудеса, на уникальную экскурсию «Самая счастливая». Это мероприятие создано для тех, кто отчаянно нуждается в волшебстве и исполнении заветных желаний!

Загадать желание в уникальном месте

Наша экскурсия начнётся с одного из самых мистических мест Москвы — музея-театра «Булгаковский Дом». Здесь вы узнаете об истории здания и о жизни Михаила Афанасьевича Булгакова, а также о его современниках.

Каждый участник сможет опустить записку с самым заветным желанием в волшебную «Почту любви» Булгаковского Дома. Известно, что это один из самых верных способов помочь исполнению своей мечты!

День исполнения желаний

Каждую последнюю субботу августа в музее-театре «Булгаковский Дом» проходит День исполнения желаний. Все собранные за год записки отправляются в небеса в разноцветных воздушных шарах. Присоединяйтесь к этому волшебному событию!

Путешествие по «счастливым» местам Москвы

После посещения Булгаковского Дома наше приключение продолжится на улицах столицы. Мы будем путешествовать на автобусе, а экскурсовод расскажет о самых сокровенных тайнах волшебных мест Москвы, связанных с исполнением желаний.

В ходе экскурсии вы увидите Патриаршие пруды, «тёмные аллеи» на Поварской, сад «Эрмитаж», дуб желаний на Тверской и другие счастливые места столицы.

Правильное время и место для желания

Помните: для того чтобы желание точно исполнилось, его нужно загадать в правильном месте и в правильное время. Вот тогда чуду — быть!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
15:30 от 1900 ₽

В ближайшие дни

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