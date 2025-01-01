Спектакль По тропе исполнения желаний. Автобусная экскурсия

Иммерсивное путешествие по булгаковским местам

Приглашаем всех, кто верит в чудеса, на уникальную экскурсию «Самая счастливая». Это мероприятие создано для тех, кто отчаянно нуждается в волшебстве и исполнении заветных желаний!

Загадать желание в уникальном месте

Наша экскурсия начнётся с одного из самых мистических мест Москвы — музея-театра «Булгаковский Дом». Здесь вы узнаете об истории здания и о жизни Михаила Афанасьевича Булгакова, а также о его современниках.

Каждый участник сможет опустить записку с самым заветным желанием в волшебную «Почту любви» Булгаковского Дома. Известно, что это один из самых верных способов помочь исполнению своей мечты!

День исполнения желаний

Каждую последнюю субботу августа в музее-театре «Булгаковский Дом» проходит День исполнения желаний. Все собранные за год записки отправляются в небеса в разноцветных воздушных шарах. Присоединяйтесь к этому волшебному событию!

Путешествие по «счастливым» местам Москвы

После посещения Булгаковского Дома наше приключение продолжится на улицах столицы. Мы будем путешествовать на автобусе, а экскурсовод расскажет о самых сокровенных тайнах волшебных мест Москвы, связанных с исполнением желаний.

В ходе экскурсии вы увидите Патриаршие пруды, «тёмные аллеи» на Поварской, сад «Эрмитаж», дуб желаний на Тверской и другие счастливые места столицы.

Правильное время и место для желания

Помните: для того чтобы желание точно исполнилось, его нужно загадать в правильном месте и в правильное время. Вот тогда чуду — быть!